Трамп лично объяснил лидерам четырех стран решение США о выходе из Парижского соглашения

2 июня 2017, 16:42 Комментарии

Бишкек, 2 июня /Кабар/. Президент США Дональд Трамп во время телефонного разговора с канцлером Германии Ангелой Меркель, с президентом Франции Эммануэлем Макроном и премьер-министром Канады Джастином Трюдо, а также с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй, объяснил свое решение вывести США за рамки Парижского соглашения по климату. Информацию об этом вывесили на сайте Белого дома. Как известно, поздно в четверг Д.Трамп огласил свое решение, вынудив ожидать весь мир о своем решении.

Президент США выразил благодарность всем четырем лидерам за "откровенные, предметные дискуссии" по этому вопросу на протяжении первых месяцев его пребывания на посту.

В то же время он заверил своих зарубежных коллег, что "Америка по-прежнему привержена трансатлантическому альянсу и решительным усилиям по защите окружающей среды".

Трамп отметил, что США добились значительных успехов в сокращении выбросов и способствуют развитию технологий экологически чистой энергетики. По его словам, Соединенные Штаты при его администрации станут самой экологически чистой страной на Земле.

"Все лидеры согласились продолжить диалог и активизировать в будущем сотрудничество по экологическим и другим вопросам", - отмечается в пресс-релизе.

Ранее Трамп на церемонии у Белого дома заявил о выходе США из соглашения по климату. По его мнению, оно невыгодно для Соединенных Штатов. Президент сказал, что США начнут переговоры либо о повторном вступлении в Парижское соглашение, либо о заключении "новой сделки на условиях, справедливых для Соединенных Штатов, их предприятий, их работников, их людей, их налогоплательщиков".

Руководство ООН, Администрация Евросоюза, а также ряд ведущих стран ЕС выразили свое разочарование в связи с решением Трампа.