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Новости Кыргызстана

Мэрия Бишкека уверяет: на улице Токтоналиева будет высажено более 200 молодых деревьевМэрия Бишкека уверяет: на улице Токтоналиева будет высажено более 200 молодых деревьевТрамп лично объяснил лидерам четырех стран решение США о выходе из Парижского соглашенияТрамп лично объяснил лидерам четырех стран решение США о выходе из Парижского соглашения

В мэрии успокаивают, что по ул.Токтоналиева взамен посадят 200 новых деревьев

 

Фотографии: kabar.kg

 

Источник:
http://kabar.kg/news/meriia-bi...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-429759-ru.html

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Мэрия Бишкека уверяет: на улице Токтоналиева будет высажено более 200 молодых деревьев

2 июня 2017, 16:45       Комментарии

Бишкек, 2 июня /Кабар/. По проекту МП "Зеленстрой" будет осуществлена посадка 208 новых крупномерных саженцев породы липа мелколистная и клен остролистный и 520 погонных метров живой изгороди, пообещали в столичной мэрии.
Отметим, сегодня, 2 июня, сотрудники муниципального предприятия "Зеленстрой" начали вырубать деревья по ул.Токтоналиева для расширения дороги. Жители близлежащих домов вышли на улицу с плакатами. Сотрудники милиции задержали нескольких митингующих, выступающих против вырубки деревьев.
Кроме этого, как сообщается, на участке от улицы Ахунбаева до реки Ала-Арча 143 дерева подлежат сносу, из них 70 являются больными.
Также на участках, где предусмотрено совмещение дороги и тротуаров, будет установлено декоративное ограждение, протяженностью 335 погонных метров.

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