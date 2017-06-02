В мэрии успокаивают, что по ул.Токтоналиева взамен посадят 200 новых деревьев

2 июня 2017, 16:45 Комментарии

Бишкек, 2 июня /Кабар/. По проекту МП "Зеленстрой" будет осуществлена посадка 208 новых крупномерных саженцев породы липа мелколистная и клен остролистный и 520 погонных метров живой изгороди, пообещали в столичной мэрии.

Отметим, сегодня, 2 июня, сотрудники муниципального предприятия "Зеленстрой" начали вырубать деревья по ул.Токтоналиева для расширения дороги. Жители близлежащих домов вышли на улицу с плакатами. Сотрудники милиции задержали нескольких митингующих, выступающих против вырубки деревьев.

Кроме этого, как сообщается, на участке от улицы Ахунбаева до реки Ала-Арча 143 дерева подлежат сносу, из них 70 являются больными.

Также на участках, где предусмотрено совмещение дороги и тротуаров, будет установлено декоративное ограждение, протяженностью 335 погонных метров.