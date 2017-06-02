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Для столичных учащихся будут организованы пришкольные лагеря

Источник:
http://kabar.kg/news/dlia-stol...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-429758-ru.html

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В столичном Дубовом парке проходит праздник для детей

2 июня 2017, 17:10       Комментарии

Бишкек, 2 июня /Кабар/. В период с 7 по 30 июня 2017 года Управлением образования мэрии города Бишкек будет организован отдых детей в пришкольных лагерях. Отдыхом будут охвачены 3 тысячи 430 школьников в 38 школах города. Об этом сообщили в мэрии Бишкека.
Лагери будут работать с 8:00 до 14:00 часов, также для детей 32 школ будет организовано двухразовое питание – завтрак и обед.
В пришкольных лагерях и центрах детского творчества (ЦДТ) будут проводиться мероприятия по направлениям: спортивно-оздоровительные, познавательные, нравственно-эстетические, развлекательные. Будут открыты вокальные студии, кружки по авиамоделированию, поведены туристско-краеведческие, культурно-массовые мероприятия, спортивные игры и соревнования. Каждое мероприятие носит всесторонний воспитательный характер, затрагивает все аспекты и направления воспитательного процесса. Всего в пришкольных лагерях будут работать более 100 кружков с охватом более 3 тысяч детей.
Для проведения спортивно-массовых мероприятий в пришкольных лагерях подготовлены спортивные залы, также на территории школ будут задействованы спортивные площадки для футбола, баскетбола, волейбола и беговая дорожка. Во всех школах разработаны и утверждены планы культурно-массовых и спортивных мероприятий.

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