Депутаты БГК интересуются, какие "невидимые силы" мешали заключить договор с фирмами-перевозчиками

2 июня 2017, 16:27 Комментарии

Депутат Бишкекского горкенеша Сайдахмат Исмаилов рассказал о том, что мешало начальнику Управления городского транспорта мэрии Бишкека Болоту Мамышеву составить договор с частными фирмами-перевозчиков.

Как рассказал С.Исмаилов 2 июня на сессии БГК, вопрос обсуждался 18 мая на заседании рабочей комиссии ЖКХ в Свердловском акимиате.

"Мы буквально дожали вас, вы уже признали, что ваша деятельность с 2013 года была незаконной, что подтвердили юрист Аппарата горкенеша и представитель мэрии. Тогда на мой вопрос о том, что мешало за эти 3 года провести конкурс, привести все в соответствие, вы ответили, что первая причина - это бывший мэр [Кубанычбек Кулматов] вам не давал, второе - вы сказали, что какие-то невидимые силы мешали, а третье - вы сказали, что конкретно депутат БГК Аликбай Сариев не дает. То есть это были очень серьезные обвинения. Есть аудиозапись, есть протокола, мы можем вам предоставить", - обратился С.Исмаилов к начальнику УГТ.

По словам Б.Мамышева, он никогда не говорил, что виноват Кубанычбек Кулматов.

"Не отходя от кассы, я могу предоставить протокол от 18 мая. Могу показать место, где он говорит, что мешал ему мэр, не давал ему проводить конкурс. Второе, то, что он говорил, что ему мешают "невидимые силы", для меня было очень интересно. Я специально говорю об этом на сессии, чтобы он всем депутатам разъяснил, какие невидимые силы человеку мешают работать", - сказал С.Исмаилов.

Б.Мамышев пояснил, что имел в виду то, что на сегодняшний день перевозчики противодействуют проведению конкурса. "О том, что Аликбай Сариев против - этот вопрос "снят" с повестки. Мы с ним уладили этот вопрос", - дополнил он.

В свою очередь Аликбай Сариев сказал, что не понял, почему Болот Мамышев сказал так.

"Потом он тое попросил прощения. Но сейчас вы говорите, что вопрос снят - это неправильно. Я лично ни тогда не обижался, ни сейчас не обижаюсь на вас. Говорить, что мы с вами уладили вопрос - нельзя. Это может быть подсудным делом. Поэтому я бы попросил, чтобы вы следили за тем, что говорите", - обратился он к Б.Мамышеву.