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Мэр Бишкека А.Ибраимов объяснил, почему 80% пассажиров перевозят частные компании

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-429756-ru.html

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2 июня 2017, 16:27       Комментарии

К перевозкам был привлечен частный сектор, потому что муниципальные предприятия не могут полностью удовлетворить потребности населения в транспорте. Об этом 2 июня на заседании Бишкекского горкенеша сообщил мэр Бишкека Албек Ибраимов.
Депутаты БГК слушают отчет о проделанной работе Управления городского транспорта мэрии Бишкека.
"80% пассажиров перевозят частные такси. Если запретить, то будет транспортный коллапс, так как мы не можем полностью удовлетворить потребности населения. Мы сейчас балансируем на грани, горожане готовы ездить в таких условия только за 10 сомов. Перевозчики говорят, что готовы обновить транспорт, если поднимут тарифы. Весь транспорт уже исчерпал свои ресурсы", - сказал мэр.
А.Ибраимов добавил, что мэрия может внести доработки в положения для урегулирования этого вопроса. "Надо увеличивать тариф, закладывать в него амортизацию транспорта. Если мы не будем повышать стоимость и загружать мало людей, то как его оправдать тогда?" - сказал он.
Мэр Бишкека также напомнил о дотациях, сообщив, что их получают муниципальные предприятия.

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