Мэр Бишкека А.Ибраимов объяснил, почему 80% пассажиров перевозят частные компании

2 июня 2017, 16:27 Комментарии

К перевозкам был привлечен частный сектор, потому что муниципальные предприятия не могут полностью удовлетворить потребности населения в транспорте. Об этом 2 июня на заседании Бишкекского горкенеша сообщил мэр Бишкека Албек Ибраимов.

Депутаты БГК слушают отчет о проделанной работе Управления городского транспорта мэрии Бишкека.

"80% пассажиров перевозят частные такси. Если запретить, то будет транспортный коллапс, так как мы не можем полностью удовлетворить потребности населения. Мы сейчас балансируем на грани, горожане готовы ездить в таких условия только за 10 сомов. Перевозчики говорят, что готовы обновить транспорт, если поднимут тарифы. Весь транспорт уже исчерпал свои ресурсы", - сказал мэр.

А.Ибраимов добавил, что мэрия может внести доработки в положения для урегулирования этого вопроса. "Надо увеличивать тариф, закладывать в него амортизацию транспорта. Если мы не будем повышать стоимость и загружать мало людей, то как его оправдать тогда?" - сказал он.

Мэр Бишкека также напомнил о дотациях, сообщив, что их получают муниципальные предприятия.