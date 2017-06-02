Мэрия Бишкека: На улице Токтоналиева будет высажено более 200 молодых деревьев

2 июня 2017, 16:35 Комментарии

На улице Токтоналиева будет высажено более 200 молодых деревьев. Об этом сообщила пресс-служба мэрии Бишкека.

На участке от улицы Ахунбаева до реки Ала-Арча 143 дерева подлежат сносу, из них 70 являются больными.

При этом по проекту муниципальное предприятие "Зеленстрой" осуществит посадку 208 новых крупномерных саженцев породы липы мелколистной и клена остролистного и 520 погонных метров живой изгороди.

Кроме того, на участках, где предусмотрено совмещение дороги и тротуаров, будет установлено декоративное ограждение протяженностью 335 погонных метров.