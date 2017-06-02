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При Минюсте будет открыт центр по координации юридической помощи

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-429754-ru.html

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2 июня 2017, 16:40       Комментарии

При Министерстве юстиции будет открыт Центр по координации гарантированной государством юридической помощи. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Кыргызстана Соронбай Жээнбеков.
Как сообщает пресс-служба правительства, в центре будут работать 22 сотрудника.
Центр будет осуществлять следующие функции:
- содействие в предоставлении квалифицированной юридической помощи нуждающимся гражданам КР, иностранным гражданам, лицам без гражданства и беженцам;
- назначение адвокатов в соответствии с поступившими запросами и заключение с ними договоров;
- осуществление оценки качества оказанной адвокатами квалифицированной юридической помощи путем проведения мониторинга, истребования и проверки информации, анкетирования получателей юридической помощи и т.д.;
- производство оплаты адвокату за оказание квалифицированной юридической помощи и осуществление контроля за обоснованностью произведенной оплаты;
- рассмотрение жалоб получателей по оказанной адвокатом квалифицированной юридической помощи;
- разработка предложений по финансированию оказания квалифицированной юридической помощи;
- информирование граждан, иностранных граждан, лиц без гражданства и беженцев о функционировании системы предоставления гарантированной государством юридической помощи;
- осуществление методической и организационной поддержки организациям и адвокатам, занимающимся предоставлением гарантированной государством юридической помощи в республике;
- осуществление общей координации деятельности центров по оказанию бесплатной юридической помощи при территориальных подразделениях министерства;
- осуществление взаимодействия с вузами, международными, некоммерческими организациями, занимающимися вопросами предоставления гарантированной государством юридической помощи.

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