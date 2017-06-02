При Минюсте будет открыт центр по координации юридической помощи

2 июня 2017, 16:40 Комментарии

При Министерстве юстиции будет открыт Центр по координации гарантированной государством юридической помощи. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Кыргызстана Соронбай Жээнбеков.

Как сообщает пресс-служба правительства, в центре будут работать 22 сотрудника.

Центр будет осуществлять следующие функции:

- содействие в предоставлении квалифицированной юридической помощи нуждающимся гражданам КР, иностранным гражданам, лицам без гражданства и беженцам;

- назначение адвокатов в соответствии с поступившими запросами и заключение с ними договоров;

- осуществление оценки качества оказанной адвокатами квалифицированной юридической помощи путем проведения мониторинга, истребования и проверки информации, анкетирования получателей юридической помощи и т.д.;

- производство оплаты адвокату за оказание квалифицированной юридической помощи и осуществление контроля за обоснованностью произведенной оплаты;

- рассмотрение жалоб получателей по оказанной адвокатом квалифицированной юридической помощи;

- разработка предложений по финансированию оказания квалифицированной юридической помощи;

- информирование граждан, иностранных граждан, лиц без гражданства и беженцев о функционировании системы предоставления гарантированной государством юридической помощи;

- осуществление методической и организационной поддержки организациям и адвокатам, занимающимся предоставлением гарантированной государством юридической помощи в республике;

- осуществление общей координации деятельности центров по оказанию бесплатной юридической помощи при территориальных подразделениях министерства;

- осуществление взаимодействия с вузами, международными, некоммерческими организациями, занимающимися вопросами предоставления гарантированной государством юридической помощи.