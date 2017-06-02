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Кыргызстанец потребляет электроэнергии больше, чем немец, — ВБ

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/Kyrgyzst...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-429753-ru.html

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2 июня 2017, 16:34       Комментарии

БИШКЕК, 2 июн - Sputnik. Уровень бытового потребления электроэнергии в Кыргызстане выше, чем в Германии, сообщается в экономическом обзоре Всемирного банка, посвященном энергетическому сектору республики.
С 2007-го по 2016 год бытовое потребление электроэнергии в КР увеличилось на 58 процентов, при этом рост численности абонентов составил всего 12 процентов.
"Сезонная структура потребления и стремительный рост нагрузки являются серьезной проблемой для энергосистемы, и без того работающей на пределе", - говорится в отчете.
В частности, относительно высокий объем потребления электричества вызван низким уровнем энергоэффективности зданий и недостаточными ценовыми стимулами, а рост сезонного потребления ухудшает надежность снабжения, качество обслуживания и требует импорта.
Так, в отчете приводятся данные 2014 года, когда одно домашнее хозяйство в КР ежемесячно потребляло в среднем 460 киловатт-часов. Для сравнения: в Германии показатель составлял 257 киловатт-часов, в Казахстане - 219, в России - 208.

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