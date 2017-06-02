Разработана программа для считывания прописки и семейного статуса с биометрического паспорта

2 июня 2017, 16:23 Комментарии

Введена в эксплуатацию программа для считывания прописки и семейного статуса с биометрического паспорта через компьютер посредством контактного считывателя (карт-ридер), сообщает пресс-служба ГРС.

"KgzEIDReader" — программа для считывания адреса регистрации и семейного положение, которую можно скачать бесплатно на сайте ГРС grs.gov.kg (разделы "eID" — "Контактный считыватель").

Следует отметить, что для работы приложения необходимо учесть технические характеристики контактного считывателя для eID:

Также, для юридических лиц был предусмотрен альтернативный вариант для просмотра данных с чипа без карт-ридера и программного обеспечения. Для этого необходимо подписать соглашение с Государственной регистрационной службой при Правительстве Кыргызской Республики о предоставлении доступа в личный кабинет для юридических лиц через портал электронных услуг ГРС e.srs.kg. Для просмотра будут доступны обезличенные данные гражданина по прописке и семейному положению. Данная услуга предоставляется на безвозмездной основе.