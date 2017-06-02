Доллар США: 68.1119 (+0.0434) 
Евро: 76.4692 (+0.4095) 
Золото: 40.71 $/гр (+0.08) 
Серебро: 0.55 $/гр (-0.01) 
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Мэрия Бишкека купит мойку для общественного транспортаМэрия Бишкека купит мойку для общественного транспортаУтверждена инструкция по разработке проектов подзаконных актов КРУтверждена инструкция по разработке проектов подзаконных актов КР

Разработана программа для считывания прописки и семейного статуса с биометрического паспорта

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/06/razrab...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-429752-ru.html

Похожие новости

Минтруда и социального развития предлагает воспитывать в детских домах семейного типа до 15 детей в возрасте 4-18 лет

"Учкун" не может выпускать паспорта и ценные бумаги. Оборудования нет

Паспорта для Кыргызстана изготавливаются в Англии, деньги - в Кении

Два фильма из Кыргызстана включены в программу V МКФ Евразийского кино в Нью-Йорке

Для чего нужны новые паспорта, кроме выборов, — пояснения ГРС

2 июня 2017, 16:23       Комментарии

Введена в эксплуатацию программа для считывания прописки и семейного статуса с биометрического паспорта через компьютер посредством контактного считывателя (карт-ридер), сообщает пресс-служба ГРС.
"KgzEIDReader" — программа для считывания адреса регистрации и семейного положение, которую можно скачать бесплатно на сайте ГРС grs.gov.kg (разделы "eID" — "Контактный считыватель").
Следует отметить, что для работы приложения необходимо учесть технические характеристики контактного считывателя для eID:
Также, для юридических лиц был предусмотрен альтернативный вариант для просмотра данных с чипа без карт-ридера и программного обеспечения. Для этого необходимо подписать соглашение с Государственной регистрационной службой при Правительстве Кыргызской Республики о предоставлении доступа в личный кабинет для юридических лиц через портал электронных услуг ГРС e.srs.kg. Для просмотра будут доступны обезличенные данные гражданина по прописке и семейному положению. Данная услуга предоставляется на безвозмездной основе.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум