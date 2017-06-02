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Экологу Дмитрию Ветошкину инкриминируют административное правонарушение

Источник:
http://knews.kg/2017/06/ekolog...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-429751-ru.html

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2 июня 2017, 16:23       Комментарии

Исполнительный директор общественного фонда "Арча" Дмитрий Ветошкин задержан. В настоящее время он находится в Первомайском РОВД, ему инкриминируют административное правонарушение. Об этом K-News рассказал директор общественного фонда устойчивого развития сообществ "Ырыстан", эколог Дмитрий Переяславский.
По словам Переяславского, Дмитрий сегодня принимал участие в пассивной забастовке по улице Токтоналиева, таким способом пытаясь остановить вырубку деревьев. Там он и был задержан сотрудниками милиции вместе с другими участниками акции протеста.
"Дмитрию инкриминируют административное правонарушение. Его обвиняют в препятствовании работе муниципальных служб. А то, что перед началом вырубки деревьев они должны были провести общественные слушания по данной территории и согласовать проект с местными жителями для нахождения компромиссного решения, которое удовлетворило бы все стороны, они забыли. Мэрия не нацелена на налаживание контакта с жителями", – сказал эколог Дмитрий Переяславский.
Напомним, по улице Токтоналиева в Бишкеке полным ходом идут работы по вырубке 143 деревьев. Мэрия обещает местным жителям взамен срубленных  посадить 285 насаждений.

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