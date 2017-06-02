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Депутат БГК возмущен рекламой презервативов и чая на муниципальных автобусахДепутат БГК возмущен рекламой презервативов и чая на муниципальных автобусахВ мэрии успокаивают, что по ул.Токтоналиева взамен посадят 200 новых деревьевВ мэрии успокаивают, что по ул.Токтоналиева взамен посадят 200 новых деревьев

Мэрия Бишкека уверяет: на улице Токтоналиева будет высажено более 200 молодых деревьев

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/06/meriya...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-429750-ru.html

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2 июня 2017, 16:46       Комментарии

На улице Токтоналиева будет высажено более 200 молодых деревьев, сообщает пресс-служба мэрии.
По данным ведомства, на участке от улицы Ахунбаева до реки Ала-Арча 143 дерева подлежат сносу, из них 70 являются больными.
"При этом по проекту МП "Зеленстрой" будет осуществлена посадка 208 новых крупномерных саженцев породы липа мелколистная и клен остролистный и 520 погонных метров живой изгороди. Кроме того, на участках, где предусмотрено совмещение дороги и тротуаров будет установлено декоративное ограждение, протяженностью 335 погонных метров", – говорится в сообщении.
Напомним, на вышеназванной улице "Зеленстрой" начал вырубать деревья. Место работ оцеплено сотрудниками милиции.
"В мэрии обещали не вырубать деревья до субботы, однако с утра мы увидели, как под нашими окнами начали уничтожать зеленые насаждения", — рассказывает жительница дома №26 по ул. Токтоналиева галина Скатневская. — Мы просили "Зеленстрой" не трогать деревья, поскольку вопрос остается открытым. Однако муниципальные работники игнорируют наши просьбы".

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