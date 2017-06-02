Несмотря на ВИЧ, Сафия живет обычной жизнью: является любимой женой и готовится стать мамой

2 июня 2017, 16:37 Комментарии

Узнав, что у нее ВИЧ, Сафия хотела покончить с собой, но благодаря поддержке близких она продолжает жить нормальной жизнью. Как отмечает девушка, социальные работники ОФ "СПИД Фонд Восток-Запад в КР" смогли убедить ее не опускать руки.

Сафия жила обычной жизнью: работа, дом, мама, любимый человек. Заботливо относясь к своему здоровью, девушка периодически проходила полное медицинское обследование, и каждый раз слышала от врачей: "Здорова".

Все изменилось 12 октября 2016 года. В тот день Сафия сдала тест на ВИЧ, который показал положительный результат. На тот момент девушка чувствовала себя отлично, ни на что не жаловалась, тест сдала просто "для галочки", а когда услышала свой диагноз, то поверила в него с трудом.

"Я помню, что вышла из кабинета, и врач Ирина Руфовна взяла меня за руку, мы сели в машину, поехали домой. Я плакала и постоянно повторяла: "Пусть это будет не ВИЧ, пусть лучше будет рак, он хотя бы лечится"…

Тогда я еще не знала, что с ВИЧ живут, рожают здоровых детей, играют с внуками и занимаются спортом. Ирина Руфовна была рядом, убеждала в том, что нужно начать антиретровирусную терапию, благодаря которой моя жизнь с ВИЧ-положительным статусом ничем не будет отличаться от прежней, рассказывала, что я должна бороться", – говорит Сафия.

Девушка не знает, когда точно и как она заболела, поэтому свой диагноз и "новую жизнь" оставалось просто принять и научиться с этим справляться. Сафия начала принимать АРВ-терапию и посещать группы поддержки для ВИЧ-позитивных людей.

"Тогда, в октябре, мне больше всего хотелось общения, не сочувствия, а нормального человеческого общения. Со старыми друзьями я больше общаться не могла, мне казалось, что люди без ВИЧ не способны меня понять. Группы поддержки и консультации с психологом стали моим спасением, " — рассказывает девушка.

На групповых занятиях с психологом, она познакомилась с другими ВИЧ-позитивными людьми. Вместе они боролись с диагнозом и налаживали свои жизни.

"Во мне тоже повалялась вера, что все будет хорошо. Еще тогда мне помогла поддержка семьи. Я рассказала о своем статусе маме, и она меня поддержала, помогала справляться с трудностями. Я видела, что многие люди верят в меня, и захотелось стать сильной, стать победительницей. И я ею стала. Я проще стала относиться ко многим вещам, поняла, что в этой жизни действительно ценно, а что нет. Поняла, что непреодолимых проблем не существует", — делится молода женщина.

Недавно Сафия стала консультантом в том центре, где когда-то искала поддержку сама. Теперь девушка помогает другим принять свой статус, делится историей своей жизни и на собственном примере убеждает каждого, что если человек захочет бороться и принимать терапию, то ВИЧ никогда не станет преградой к счастью.

Также она отмечает, что женщины, попав в подобную ситуацию, ожидают моральной поддержки и показательного примера.

"Они считают, что понять их может только тот, кто знаком с проблемой на практике, как они сами говорят, на собственной шкуре. Все доводы теоретиков они слушают, но не слышат. Им необходимо видеть человека, живущего с таким же диагнозом и преодолевшего этот же шок", — говорит Сафия.

История Сафии – еще одно доказательство того, что настоящая любовь не знает границ. Почти сразу девушка рассказала о своем ВИЧ-позитивном статусе любимому человеку, он тоже прошел тестирование и оказался абсолютно здоров, но от идеи создать с Сафией семью мужчина не отказался. Пара сыграла свадьбу и живет счастливо, готовится завести ребенка.

"Уже когда мы с мужем стали больше узнавать про ВИЧ, то поняли, что если буду принимать терапию, то мужу свой вирус не передам и ребеночка рожу здорового. Тогда эта мысль вселила в нас веру в счастливое будущее", – поделилась с нами Сафия.

В Кыргызстане официально зарегистрированы 7 тыс. 117 ВИЧ-позитивных людей. Как отмечают эксперты, одна из важных проблем – это дискриминация, которая происходит из-за недостаточной образованности в этом вопросе.