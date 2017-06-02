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"РАЖ": Надо изменить ГОСТ и ввести новые технологии строительства дорог

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/360897_ra...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-429748-ru.html

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2 июня 2017, 15:22       Комментарии

Депутаты парламентской фракции "Республика - Ата-Журт" сегодня, 2 июня, провели заседании фракции, в ходе которого обсудили вопросы качества строительства дорог в Кыргызстане и эффективного использования средств, выделяемых на дорожную инфраструктуру.
Депутаты заслушали информацию Министерства транспорта и дорог относительно состояния автодорог в стране, хода ремонта трасс государственного значения, использования кредитных средств на ремонт дорог.
Лидер фракции Омурбек Бабанов продемонстрировал участникам заседания презентацию о минусах строительства дорог в Кыргызстане и путях решения имеющихся проблем.
Депутат отметил, что на сегодняшний день 80% дорожной системы изношено и требует ремонта вплоть до полной реабилитации. При этом треть внешнего долга страны была потрачена на строительство дорог. На строительство и ремонт дорог за последние годы до сегодняшнего дня потратили 1 млрд 254 миллиона долларов, что составляет пятую часть ВВП. Эта сумма была потрачена на 1200 км, что составляет менее 4% от дорожной сети республики.
Омурбек Бабанов подчеркнул, что качество дорог в Кыргызстане оставляет желать лучшего, например, автодорога Бишкек - Аэропорт "Манас", километр которой стоил государству 630 тысяч долларов, уже через 5 месяцев начала разрушаться.
"Любая дорога состоит из покрытия, основания и земляного полотна. Земляное полотно – это, собственно, земля, основание у нас обычно делают из щебня, гравия и песка, покрытие – это то, что мы с вами можем видеть собственными глазами, и что вызывает наибольшее количество нареканий населения – асфальт. На срок службы и качество дороги оказывают влияние 5 основных факторов: ультрафиолетовое излучение, оно выражается в выгорании асфальтового покрытия; вибрация, за последние годы значительно увеличилось количество машин, скорость их движения также увеличилась; температурный режим, у нас он резкоконтинентальный; вода, именно на влияние воды приходится 80% видимых повреждений; нагрузка на дороги", - сказал Омурбек Бабанов.
Он пояснил, что именно увеличение нагрузки на дороги приводит к тому, что эффект растяжения возникает во всех трех слоях дороги вплоть до земляного полотна, что в свою очередь вызывает глубинную трещину. В итоге на дороге появляются ямы.
Большая часть дорожной системы Кыргызстана была проложена в 1965-1985 годы советскими дорожниками. Однако и сейчас в стране продолжают строить и ремонтировать дороги по той же устаревшей советской технологии и стандартам 1965 года.
"Конструкция наших дорог такова: несвязанное основание и два слоя асфальтового покрытия проезжей части. Такая дорога когда-то была рассчитана на осевую нагрузку до 5 тонн и интенсивность движения до 500 автомашин в сутки. Сегодня же по нашим дорогам ежедневно курсируют 40-тонные большегрузы, и в разы выросла интенсивность движения. Дороги не рассчитаны на такие нагрузки и очень быстро приходят в негодность. В итоге получается порочный круг: мы строим дороги, не соответствующие современным условиям, дорога разрушается спустя 1-5 лет, потому что не справляется с современными нагрузками, мы жалуемся на состояние дорог, берем кредиты и снова строим дороги по старым стандартам. И так до бесконечности", - сказал лидер фракции РАЖ.
Он отметил, что в США и Европе перешли на новые стандарты еще в 1972 году, и вместо насыпного основания стали использовать монолитное связанное основание с применением различных инновационных технологий.
Инновационная технология уменьшает толщину дорожной конструкции в среднем на 30-50%, освобождает от большого количества перевозок (вывоз грунта, доставка дорожных инертных материалов), уменьшает трудозатраты, увеличивает темпы строительства в 3 и более раза, позволяет повторное использование всех материалов существующей дороги; позволяет экономить материалы дорожного полотна, так как требуется только 1-2 слоя асфальта и меньшее количество материалов для основания дороги; увеличивает сроки эксплуатации до 30 лет без капитального ремонта.
Омурбек Бабанов заключил, что правительство должно поменять стандарты строительства дорог и начать применять новые технологии.
Депутаты фракции "Республика - Ата-Журт" задали вопросы относительно качества строящихся дорог представителям Министерств транспорта и дорог, экономики, финансов и Генеральной прокуратуры.
По итогам заседания было принято решение поручить правительству принять ГОСТ, отвечающий современным мировым требованиям и внести соответствующую информацию депутатам в течение месяца; рассмотреть ответственность компаний, построивших некачественные дороги; организовать проверку дорожных меток на дорогах страны.

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