Крах политической олигархии. Бизнес и политика становятся несовместимы

2 июня 2017, 15:38 Комментарии

Похоже, заканчивается эра, когда власть, будь то чиновничья должность или депутатский мандат, была как броня и гарантировала представителям истеблишмента неприкосновенность даже после их отставки. Сейчас даже те, кто уже давно не при делах благодаря введению в УК статьи 303 "Коррупция" и ее широкому применению, сидят в шикарных особняках, как на пороховой бочке. Столько денег наворовано, а переживания о них отнимают последнее здоровье.

На примере воротил из прошлого наглядно видно, что ожидает маслокрадов-современников. Самая красноречивая история - это недавнее возбуждение уголовного дела в отношении депутатов-бирболовцев Акылбека Жапарова и Игоря Чудинова. По материалам ГКНБ, они "распилили" 200 миллионов сомов, выделенных в качестве бюджетной ссуды, кантской "Машинной испытательной станции". Это было еще в бакиевский период, и прежде чем влить в организацию приличную сумму, в то время премьер Чудинов и министр экономики Жапаров ввели в состав учредителей ОАО "МИС" своих родственников. Теперь в этом коррупционном деле будет разбираться суд.

Несложно догадаться, что Чудинов и Жапаров пошли в депутаты для того, чтобы получить иммунитет. Как депутаты они вообще никак себя не проявили, вели себя в парламенте тише воды, ниже травы. Но отсидеться в засаде, прикрывшись мандатами, не удалось. Может, сейчас они и хотели бы вернуть все обратно. Но как это сделать, ведь поезд ушел. А дела те вершились в беззаботное и золотое время, когда никто не мог себе представить, что когда-нибудь хоть за что-то придется отвечать. Так что сейчас лезть в политику, чтобы улучшить свое материальное благосостояние уже даже не бессмысленно, а очень опасно.

Другой красочный пример - Канат Исаев, мэр Токмака и губернатор Чуйской области в Бакиевский период. Он ведь даже вошел в партию "Кыргызстан", очень дружественную власти и СДПК. Он не просто получил мандат, но и стал сторонником действующей власти. Но даже этого оказалось недостаточно для того, чтобы избавиться от коррупционного прошлого. Исаев подозревается в разбазаривании муниципальной собственности в Токмаке, он продал библиотеку, земельный участок по заниженной стоимости и уличен в проведении фиктивного тендера.

Теперь Исаев перекрасился в оппозиционера и утверждает, что его преследуют за инакомыслие. Так это или нет, мы узнаем сразу, как только начнутся слушания дела в суде. Если муниципальные объекты на самом деле были приватизированы по цене в два и более раза ниже реальной стоимости, то жертва политических репрессий будет иметь бледный вид.

Если кто-то забыл, то и место во фракции партии власти не дает никаких гарантий по защите от уголовного преследования. Обвинения в коррупции предъявлены депутату СДПК Музаффару Исакову. В бытность главой айыл окмоту в Сузакском районе он приторговывал землей. В сговоре с должностными лицами Госрегистра и Госархстроя с 2010 по 2015 год он вынес 315 незаконных постановлений о предоставлении участков под строительство.

Ну и завершает коррупционный хит-парад "трио" из "Ата Мекена". Омурбек Текебаев - это особенное явление в отечественной современной истории. Это, наверное, первый человек, который сумел превратить политику в многомиллионный бизнес. Однако сколотив огромное состояние, он растерял весь свой духовный капитал и утратил главную ценность - доверие народа. И это лишнее подтверждение того, что эра политической олигархии на исходе.

Атамекеновские депутаты Алмамбет Шыкмаматов и Аида Салянова уже столько раз, как и их шеф, изображали из себя жертв политических преследований, что даже как-то странно, что они до сих пор на свободе. Дела на них по мошенничеству и аферам возбудили. При этом все отмечают, что история с машиной Шыкмаматовской жены, проданной задорого Счетной палате и Саляновское дело о продлении адвокатской лицензии Елисееву - откровенная уголовщина.

А дело ведь идет к президентским выборам. И среди желающих приземлить себя в кресло главы государства есть претенденты с незаурядными способностями в бизнесе и олигархическими наклонностями. Долларовые мультимиллионеры, владельцы крупного бизнеса не только в нашей стране, но и за рубежом, рвутся на высший государственный пост. Для чего?

Внедряемый сейчас проект "Таза Коом", предусматривающий введение электронного контроля и закупок во всех министерствах и государственных организациях, подрубает на корню всю коррупцию. Так что не только "посадками" маслокрадов, но и созданием большой системы контроля по противодействию коррупцию формируются условия для того, чтобы бизнес-интересы не вмешивали в государственные дела и не путали "карманы". Общий посыл таков: олигархам делать в политике нечего. Им и так в Кыргызстане живется хорошо.