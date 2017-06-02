История о том, как бишкекчане помогли Эрмеку. И кто еще хочет ему помочь?

2 июня 2017, 15:42 Комментарии

"Жизнь, как в сказке", в которой есть и горе, и счастье. Речь идет о маленьком кыргызстанце, семилетнем Эрмеке, который продает воздушные шарики. Мальчик торгует из-за того, что на его плечах, лежит ответственность за благосостояние его семьи.

Напомним, ранее в социальных сетях появилась информация о юном бизнесмене. Затем гражданские активисты решили помочь мальчику и организовали флешмоб. Проходило мероприятие в 7-м микрорайоне возле торгового центра.

Планировалось, что купленные активистами воздушные шарики будут продаваться по 20 сомов. Всего же в день защиты детей, было распродано более тысячи надувных цветов. Стоит отметить, прохожие сразу стали массово скупать изделия, а сдачу никто и не просил. Давали по 200, 500 и тысячу сомов.

Такими темпами первая партия цветов из 500 штук продалась меньше чем за 10-15 минут. Активистам пришлось заказывать вторую.

В этот день Эрмек ощутил себя звездой, все внимание было приковано к нему. Однако он со стеснением радуется этому признанию и отвечает на вопросы журналистов робко. Мальчик рассказал, почему стал заниматься продажей шариков и по какой причине был выбран именно этот вид товара.

"Потому что надо продавать. Дома буду сидеть - никто не будет брать. Я самый старший в семье, мне скоро будет семь лет. Заработанные деньги я трачу на продукты. Игрушки себе не покупаю. Я живу с бабушкой и двумя сестренками. В школу пока еще не хожу. Пока не знаю, когда вернется моя мама, она потеряла паспорт в Москве. Идея продавать шарики была случайной. Сначала мы с бабушкой продавали вязаные носки и шарики возле роддома, носки мало кто брал", - рассказал Эрмек.

Но что будет после этой "минуты славы", про ребенка все забудут? Стоит отметить, что нет. По сообщению столичных властей, они окажут помощь семье мальчика. По поручению градоначальника сотрудники Управления соцразвития Октябрьского района постановили, что семье будет оказана помощь. Так Эрмек Абдурахманов с начала нового учебного года будет определен в первый класс одной из столичных школ, а его сестренке будет восстановлено утерянное свидетельство о рождении, и она пойдет в детский сад. Кроме того, семье будет назначена соответствующая социальная поддержка.

Также с Эрмеком встретилась министр образования и науки КР Гульмира Кудайбердиева. Она поздравила его с детским праздником и подарила ноутбук, книги и сладкие подарки. Глава Минобразования поручила управлению образования города Бишкек проконтролировать вопрос определения в школу.