ФСБ в Москве задержала боевиков ИГИЛ. Среди них есть и граждане Кыргызстана

2 июня 2017, 15:47 Комментарии

Как стало известно Лайфу, сотрудники ФСБ поймали 25 мая не четырёх боевиков ИГИЛ, а восемнадцать. В квартире на Новопеределкинской улице поймали четырёх человек с самодельным взрывным устройством. Позже они были арестованы Мещанским судом и на допросах сознались, что намеревались взорвать его на станции метро "Тёплый Стан".

Незамеченными прошли ещё две спецоперации в соседних домах на Шолоховской и Новоорловской улицах. Там также были выявлены "минибазы ИГИЛ". Все квартиры, которые занимали задержанные, просматривались из окон друг друга. Таким образом группы экстремистов могли огнём из автоматов либо сорвать штурм, либо вовремя скрыться.

В многоэтажке на улице Новоорловской бойцы ФСБ задержали 12 человек. Помимо СВУ, замаскированного под кофемолку, в квартире нашли АКМ и 60 патронов к нему, две гранаты РГД-5 и штык-нож. Большинство задержанных - граждане Узбекистана и Кыргызстана, но несколько были уроженцами России.

Квартиру на Шолоховской занимали двое граждан РФ. У них были найдены автомат АКМ с двумя полными магазинами и две гранаты Ф-1.

Примечательно и то, что эта квартира никому не принадлежала. Оперативники не смогли найти никаких данных о её владельце. Единственное, что обнаружили сотрудники полиции, что в квартире зарегистрировано двое детей.

Известно также, что у задержанных нашли форму сотрудников московского метро.