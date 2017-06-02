Доллар США: 68.1119 (+0.0434) 
Евро: 76.4692 (+0.4095) 
Золото: 40.71 $/гр (+0.08) 
Серебро: 0.55 $/гр (-0.01) 
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

В жилмассиве Эне-Сай горит двухэтажный дом, построенный из контейнеровВ жилмассиве Эне-Сай горит двухэтажный дом, построенный из контейнеровЖээнбеков ознакомился с проведением берегоукрепительных работ в Иссык-Кульской областиЖээнбеков ознакомился с проведением берегоукрепительных работ в Иссык-Кульской области

ФСБ в Москве задержала боевиков ИГИЛ. Среди них есть и граждане Кыргызстана

Источник:
http://www.vb.kg/doc/360899_fs...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-429745-ru.html

Похожие новости

В Москве-реке утонул 25-летний кыргызстанец

В Москве задержаны 18 боевиков ИГИЛ, готовивших теракты, среди них есть кыргызстанцы

Задержанных на Токтоналиева активистов обвиняют в перекрытии дорог и неподчинении (видео)

В Кыргызстане стартовала III Международная танцевальная олимпиада Центральной Азии

Задержание жителей, выступающих против вырубки деревьев в Бишкеке (видео)

2 июня 2017, 15:47       Комментарии

Как стало известно Лайфу, сотрудники ФСБ поймали 25 мая не четырёх боевиков ИГИЛ, а восемнадцать. В квартире на Новопеределкинской улице поймали четырёх человек с самодельным взрывным устройством. Позже они были арестованы Мещанским судом и на допросах сознались, что намеревались взорвать его на станции метро "Тёплый Стан".
Незамеченными прошли ещё две спецоперации в соседних домах на Шолоховской и Новоорловской улицах. Там также были выявлены "минибазы ИГИЛ". Все квартиры, которые занимали задержанные, просматривались из окон друг друга. Таким образом группы экстремистов могли огнём из автоматов либо сорвать штурм, либо вовремя скрыться.
В многоэтажке на улице Новоорловской бойцы ФСБ задержали 12 человек. Помимо СВУ, замаскированного под кофемолку, в квартире нашли АКМ и 60 патронов к нему, две гранаты РГД-5 и штык-нож. Большинство задержанных - граждане Узбекистана и Кыргызстана, но несколько были уроженцами России.
Квартиру на Шолоховской занимали двое граждан РФ. У них были найдены автомат АКМ с двумя полными магазинами и две гранаты Ф-1.
Примечательно и то, что эта квартира никому не принадлежала. Оперативники не смогли найти никаких данных о её владельце. Единственное, что обнаружили сотрудники полиции, что в квартире зарегистрировано двое детей.
Известно также, что у задержанных нашли форму сотрудников московского метро.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум