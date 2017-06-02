С начала года из госбюджета выделено 2 млрд сомов на реконструкцию дорог

2 июня 2017, 16:02 Комментарии

С начала года на реконструкцию дорог из государственного бюджета выделено 1 млрд 999,5 млн сомов. Об этом сегодня, 2 июня, сообщил замминистра транспорта и дорог Азимкан Жусубалиев на заседании парламентской фракции "Республика – Ата-Журт".

По его данным, в первом квартале этого года из бюджета дорожному департаменту выделено 1 млрд 999,5 млн сомов.

Также он добавил, что за отчетный период бюджет департамента дорожного хозяйства при Минтрансе составил 2 млрд 899 млн сомов с учетом капвложений.

По его словам, на данный момент по итогам первого квартала выполнены работы на 460 млн сомов.

Отметим, сегодня фракция "РАЖ" рассмотрела качество строительства и реконструкции автодорог Кыргызской Республики. А также эффективность использования внешней помощи на строительство дорог.