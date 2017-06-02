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Текебаев постарается использовать все средства для дискредитации обвинения

Источник:
http://www.vb.kg/doc/360898_te...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-429742-ru.html

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2 июня 2017, 16:08       Комментарии

Сторона защиты по уголовному делу лидера партии "Ата-Мекен" постарается использовать все возможные средства для дискредитации обвинения. Так прокомментировал доктор юридических наук, профессор Кайрат Осмоналиев возможные действия и их последствия по уголовному делу против Омурбека Текебаева, который обвиняется в коррупции.
Комментируя возможное изменение показаний стороны защиты, юрист отметил, что по нашему УПК никто не должен свидетельствовать против себя и своих близких.
"В этой части у меня большой вопрос. В любом случае показания, которые будут даны его близкими и приближенными, должны оцениваться критически с учетом того, что они являются близкими. Текебаев, конечно, постарается использовать всевозможные средства для того, чтобы поставить под сомнение доводы обвинения, в этом я не сомневаюсь, поскольку у него несколько адвокатов, которым он платит деньги", - отметил Осмоналиев.
Юрист также добавил, что тактика защиты будет строиться на том, что якобы следствие велось с нарушениями и на свидетелей оказывалось давление, так как данное уголовное дело предано широкой огласке. А лидеру партии "Ата Мекен" ничего не остается, как использовать всевозможные способы, чтобы обелить себя.
"Изменения показаний - это один из удачных результатов работы защиты. Потому что когда свидетель меняет показания, суду ничего не остается, как эти сомнения самому устранять. Если в ходе судебного разбирательства суд не сможет устранить эти сомнения то, как правило, дело направляют на доследование. Если же и доследование не может устранить, тогда все сомнения толкуются в пользу обвиняемого. В этой связи понятна позиция Текебаева, потому что он постарается использовать все доступные средства, в том числе изменение показаний", - пояснил Осмоналиев.
При этом юрист обратил внимание на уголовную ответственность свидетелей, которые могут поменять свои показания.
"По УК предусмотрена уголовная ответственность за дачу ложных показаний. Если человек допрашивается в рамках уголовного дела, то перед началом допроса он предупреждается об уголовной ответственности за отказ или за дачу ложных показаний. Он там расписывается. А дача ложных показаний проявляется в том, что человек дал одни показания в ходе следствия, а потом показания на 180 градусов разворачиваются. Поэтому здесь будет резонный вопрос относительно мотивов изменения показаний. Если оснований для такого действия нет, то в этом случае можно ставить вопрос об уголовной ответственности свидетелей. Потому что обвинение базируется на совокупности доказательств", - говорит юрист.
Осмоналиев подчеркнул, что суд в любом случае будет критически относиться к показаниям близких и приближенных лиц, так как в первую очередь рассматриваются объективные доказательства.
"Конечно, защита будет иметь только одну возможную в этом случае цель – это максимально дискредитировать все доказательства, которые ставятся во главу обвинения. Надо полагать, что защита будет очень активной. Ну и сторона обвинения имеет все веские доказательства. Потому что сторона обвинения рискует тем, что если вдруг подсудимого оправдают, то в этом случае встает закономерный вопрос о привлечении к уголовной ответственности за незаконное возбуждение уголовного дела и незаконное привлечение к ответственности. То есть наш кодекс предусмотрен системой сдержек и противовесов. И сам судебный процесс построен таким образом, что и сторона обвинения, и сторона защиты имеют возможность представить свои доказательства. И суд уже сам должен решить без всякого давления, насколько убедительна доказательная база", - заключил Осмоналиев.

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