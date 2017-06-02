Реконструкция дороги Бишкек - Кара-Балта начнется в августе

2 июня 2017, 16:15 Комментарии

Реконструкция автодороги Бишкек - Кара-Балта начнется в августе этого года. Об этом сегодня, 2 июня, сообщил заместитель министра транспорта и дорог Азимкан Жусубалиев на заседании парламентской фракции "Республика – Ата-Журт".

По его словам, реконструкция начнется, с 45,1 по 61-й км автодороги Бишкек – Кара-Балта.

Также он добавил, что сейчас отобран подрядчик из числа китайских компаний и ведутся мобилизационные работы.

Однако депутат Мирлан Жээнчороев раскритиковал работу чиновников за затягивание работы по реконструкции этой магистрали. "Ранее вы говорили, что ремонт дороги начнется 15 апреля, потом сказали, что в мае, а теперь говорите, в августе. Почему вы занимаетесь отговорками и затягиваете этот вопрос?" - возмутился депутат.

Как отметил Жээнчороев, ранее министерство сообщало, что проведен тендер на реконструкцию дорог протяженностью 55 км, однако после заключения контракта выигравшая компания сократила протяженность дороги, которую должна была отремонтировать. "В тендерной комиссии сидят одни паразиты, которые замешаны в коррупционных схемах. Это заместители бывших министров, которые, как паразитарный гриб, прилипли к системе", - высказался нардеп.

В свою очередь представитель ведомства, заверил, что тендер был проведен с соблюдением всех необходимых норм и опроверг информацию о сокращении протяженности дороги.

"Предоставьте нам контракт, тогда и поверим, а пока это все слова", - ответил депутат.

Отметим, сегодня фракция "РАЖ" рассмотрела качество строительства и реконструкции автодорог Кыргызской Республики. А также эффективность использования внешней помощи на строительство дорог.