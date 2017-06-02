Доллар США: 68.1119 (+0.0434) 
Евро: 76.4692 (+0.4095) 
Золото: 40.71 $/гр (+0.08) 
Серебро: 0.55 $/гр (-0.01) 
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Trend: Узбекистан ратифицировал договор о стратегическом партнерстве с ТуркменистаномTrend: Узбекистан ратифицировал договор о стратегическом партнерстве с ТуркменистаномООН выразила разочарование решением США о выходе из соглашения по климатуООН выразила разочарование решением США о выходе из соглашения по климату

Реконструкция дороги Бишкек - Кара-Балта начнется в августе

Источник:
http://www.vb.kg/doc/360889_re...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-429741-ru.html

Похожие новости

Asia+: Авиакомпания "Ямал" начнет летать в Таджикистан с июня

Мэрия Бишкека купит мойку для общественного транспорта

С начала года из госбюджета выделено 2 млрд сомов на реконструкцию дорог

Маршрутные такси в Бишкеке ездят без договоров, — депутаты БГК

История о том, как бишкекчане помогли Эрмеку. И кто еще хочет ему помочь?

2 июня 2017, 16:15       Комментарии

Реконструкция автодороги Бишкек - Кара-Балта начнется в августе этого года. Об этом сегодня, 2 июня, сообщил заместитель министра транспорта и дорог Азимкан Жусубалиев на заседании парламентской фракции "Республика – Ата-Журт".
По его словам, реконструкция начнется, с 45,1 по 61-й км автодороги Бишкек – Кара-Балта.
Также он добавил, что сейчас отобран подрядчик из числа китайских компаний и ведутся мобилизационные работы.
Однако депутат Мирлан Жээнчороев раскритиковал работу чиновников за затягивание работы по реконструкции этой магистрали. "Ранее вы говорили, что ремонт дороги начнется 15 апреля, потом сказали, что в мае, а теперь говорите, в августе. Почему вы занимаетесь отговорками и затягиваете этот вопрос?" - возмутился депутат.
Как отметил Жээнчороев, ранее министерство сообщало, что проведен тендер на реконструкцию дорог протяженностью 55 км, однако после заключения контракта выигравшая компания сократила протяженность дороги, которую должна была отремонтировать. "В тендерной комиссии сидят одни паразиты, которые замешаны в коррупционных схемах. Это заместители бывших министров, которые, как паразитарный гриб, прилипли к системе", - высказался нардеп.
В свою очередь представитель ведомства, заверил, что тендер был проведен с соблюдением всех необходимых норм и опроверг информацию о сокращении протяженности дороги.
"Предоставьте нам контракт, тогда и поверим, а пока это все слова", - ответил депутат.
Отметим, сегодня фракция "РАЖ" рассмотрела качество строительства и реконструкции автодорог Кыргызской Республики. А также эффективность использования внешней помощи на строительство дорог.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум