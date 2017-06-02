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Маликов: Некоторые осужденные являются амирами террористических организаций

Источник:
http://www.vb.kg/doc/360901_ma...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-429740-ru.html

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2 июня 2017, 16:30       Комментарии

В Кыргызстане некоторые осужденные за терроризм и экстремизм являются амирами террористических организаций. Об этом сегодня, 2 мая, в рамках круглого стола "Предупреждение радикализации к насилию в пенитенциарных учреждениях КР" сообщил эксперт Кадыр Маликов.
По его словам, находясь в тюрьмах заключенные пожизненно руководят во внешнем мире.
"Проблема заключается в человеческом факторе, а также коррупции в целом. Вопрос экстремизма и терроризма поднимается еще с 2008 года. Отделить преступника, не значит, что он не сможет управлять другими. Такой человек найдет влияние на других. Шесть месяцев назад из Турции в КР экстрадировали одного из нападавших на меня членов ИГИЛ. Когда он сидел в ИВС, то за определенный срок успел завербовать 11 человек, которые были осуждены по разным статьям: кража, воровство, драка, хулиганство. Они уже члены ИГИЛ, так как приняли присягу", - сказал Маликов.
Он отметил, что пока на государственном уровне не будет защиты теологам и экспертам, которые будут оперировать инструментами политического ислама, проблема экстремизма и терроризма не будет решена.

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