Маликов: Некоторые осужденные являются амирами террористических организаций

2 июня 2017, 16:30 Комментарии

В Кыргызстане некоторые осужденные за терроризм и экстремизм являются амирами террористических организаций. Об этом сегодня, 2 мая, в рамках круглого стола "Предупреждение радикализации к насилию в пенитенциарных учреждениях КР" сообщил эксперт Кадыр Маликов.

По его словам, находясь в тюрьмах заключенные пожизненно руководят во внешнем мире.

"Проблема заключается в человеческом факторе, а также коррупции в целом. Вопрос экстремизма и терроризма поднимается еще с 2008 года. Отделить преступника, не значит, что он не сможет управлять другими. Такой человек найдет влияние на других. Шесть месяцев назад из Турции в КР экстрадировали одного из нападавших на меня членов ИГИЛ. Когда он сидел в ИВС, то за определенный срок успел завербовать 11 человек, которые были осуждены по разным статьям: кража, воровство, драка, хулиганство. Они уже члены ИГИЛ, так как приняли присягу", - сказал Маликов.

Он отметил, что пока на государственном уровне не будет защиты теологам и экспертам, которые будут оперировать инструментами политического ислама, проблема экстремизма и терроризма не будет решена.