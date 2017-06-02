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Новости Кыргызстана

Дом Мэрилин Монро продали за 7 млн долларовДом Мэрилин Монро продали за 7 млн долларов

В Москве-реке утонул 25-летний кыргызстанец

Источник:
http://www.vb.kg/doc/360904_v_...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-429739-ru.html

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2 июня 2017, 16:38       Комментарии

В Москве-реке утонул 25-летний кыргызстанец. Об этом сообщили в кыргызстанском посольстве в России.
Трагедия произошла 24 мая. В Первопрестольной в районе Хорошево-Мневники в реке утонул молодой человек 1991 года рождения. По официальному запросу кыргызского посольства управлением МЧС по Москве были начаты поиски утонувшего при помощи водолазов. Розыск велся четыре дня. 31 мая тело утонувшего было обнаружено в Москве-реке по Шелепихинской набережной.
"В настоящее время посольство оказывает содействие в вывозе тела гражданина в Кыргызстан для дальнейшего захоронения", - отметили в дипмисиии.

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