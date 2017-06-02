Trend: Узбекистан ратифицировал договор о стратегическом партнерстве с Туркменистаном

2 июня 2017, 16:16 Комментарии

Trend: В Узбекистане вступил в силу закон о ратификации договора о стратегическом партнерстве между Узбекистаном и Туркменистаном.

Закон был принят в марте текущего года Законодательной (нижней) палатой парламента Узбекистана, одобрен Сенатом 27 мая. В пятницу закон, подписанный президентом страны Шавкатом Мирзияевым, опубликован в официальных СМИ республики.

"Ратифицировать Договор о стратегическом партнерстве между Республикой Узбекистан и Туркменистаном (Ашхабад, 6 марта 2017 года)", - говорится в документе.

Договор о стратегическом партнерстве между Узбекистаном и Туркменистаном был подписан президентами двух стран в ходе госвизита узбекского лидера в Ашхабад.

По его итогам также были подписаны договор об экономическом сотрудничестве на 2018-2020 годы, меморандум о дальнейшем развитии сотрудничества в области железнодорожного транспорта, программа сотрудничества в культурно-гуманитарной сфере на 2017-2019 годы.

Министерства иностранных дел двух стран приняли программу сотрудничества на 2017-2018 годы, а соответствующие ведомства заключили контракты на поставку из Узбекистана в Туркменистан сельскохозяйственной техники и химической продукции.

Соглашения о сотрудничестве в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах подписали по две приграничные области двух стран.