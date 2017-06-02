Asia+: Авиакомпания "Ямал" начнет летать в Таджикистан с июня

2 июня 2017, 16:25 Комментарии

Asia+: Авиакомпания "Ямал" начнет полеты из аэропорта Жуковский в Таджикистан в середине этого месяца. Ранее сообщалось, что полеты российской авиакомпании в Таджикистан начнутся с 1 июля.

Регулярные рейсы в Душанбе начнут выполнять с 19 июня по понедельникам, четвергам и субботам. Рейсы из Жуковского в Худжанд и обратно стартуют с 21 июня и будут выполняться трижды в неделю: в среду, пятницу и воскресенье, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на пресс-службу авиакомпании.

Ранее предполагалось, что "Ямал" начнет полеты из Жуковского в Таджикистан с 1 июля. Напомним, конфликт авиавластей России и Таджикистана обострился в начале апреля. Душанбе отозвал разрешения на часть рейсов в Таджикистан российских "ЮТэйр" и "Уральских авиалиний". Тем самым Таджикистан ответил на решение Москвы ограничить полеты таджикской "Сомон Эйр".

28 апреля авиавласти РФ и Таджикистана урегулировали вопросы авиасообщения между странами. Стороны согласовали назначение второго российского перевозчика на полеты из Жуковского в Таджикистан, был также отменен запрет на полеты "Сомон Эйр" в Москву.

Авиакомпания "Сомон Эйр" объявила о возобновлении с 3 мая всех рейсов по маршрутам из Душанбе в Москву и из Худжанда в российскую столицу.

Разногласия между авиационными властями Таджикистана и России продолжались почти полгода: таджикская сторона в декабре не дала добро на выполнение российской авиакомпанией "Ямал" полетов из подмосковного аэропорта в Таджикистан, российская сторона в свою очередь ограничила полеты "Сомон Эйр" в российские города.

В ходе январских переговоров стороны договорились, что с началом летнего сезона (26 марта) "Ямал" получит разрешение на полеты в Таджикистан. В связи с этим все ранее введенные ограничения по отношению к "Сомон Эйр" были сняты.

Однако с наступлением летнего сезона Минтранс Таджикистана предложил авиакомпании "Ямал" полеты в Куляб и Курган-Тюбе. Российскую авиакомпанию, которая планировала летать в Душанбе и Худжанд, данное предложение не устроило.

Тогда таджикская сторона согласилась на осуществление полетов "Ямал" в Душанбе и Худжанд по два раза в неделю. Но и это не устроило российскую сторону, которая добивается практически ежедневных рейсов "Ямала" и "Уральских авиалиний" в Душанбе и Худжанд.

Таджикистан не признает принадлежность Жуковского к региональным аэропортам, а паритет по количеству перевозчиков существует только на вылеты и прилеты в аэропорты московского авиаузла. Согласно российскому законодательству, Жуковский отнесен к Подмосковью.

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