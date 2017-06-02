Утверждена инструкция по разработке проектов подзаконных актов КР

2 июня 2017, 16:18 Комментарии

Бишкек, 2 июня /Кабар/. Премьер-министр Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков подписал постановление правительства "Об утверждении Инструкции по разработке подзаконных актов КР". Об этом сообщает отдел информационного обеспечения аппарата правительства.

Инструкция по разработке подзаконных актов является практическим руководством для лиц, осуществляющих разработку проектов подзаконных актов через соблюдение правил создания, изменения и прекращения норм права.

Данный документ был разработан в целях повышения качества разработки проектов подзаконных актов с соблюдением правил создания, изменения и прекращения норм права с учетом практического опыта применения нормотворческой техники в процессе разработки проектов нормативных правовых актов в Кыргызской Республике.

Инструкция регулирует порядок внесения изменений в подзаконные акты, определяет требования к оформлению сопроводительных документов, в том числе справки-обоснования, где дается подробное описание оформлении разделов справки.

В Инструкции изложены примеры подсчета структурных элементов подзаконных актов и отражены некоторые правила написания отдельных наименований, ссылок на нормативные правовые акты, слов и словосочетаний, в частности, этапы, принципы разработки проектов и структурное оформление нормативных правовых актов.

В документе описывается пошаговый алгоритм действий при разработке проектов подзаконных актов не только профильными экспертами, но и лицами, впервые столкнувшимися с разработкой проектов подзаконных актов.