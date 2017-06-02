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Kazinform: В Казахстане за этот год зафиксировано шесть случаев ненадлежащего использования госсимволов

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/kazinform...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-429735-ru.html

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2 июня 2017, 16:30       Комментарии

Kazinform: В текущем году в Казахстане зафиксировано шесть случаев ненадлежащего использования государственных символов. Об этом сообщил полковник полиции Мурат Есмагамбетов, выступая на научно-практической конференции "Государственные символы Республики Казахстан. 25 лет: история и практика применения", передает корреспондент МИА "Казинформ".
"В 2015 году было совершено 8 таких видов правонарушений, в 2016 году - 15 и в этом году за 5 месяцев - 6 правонарушений", - сказал Мурат Есмагамбетов. В основном к ответственности, по его словам, привлекаются руководители различных организаций.
"У нас сейчас введены стандарты, принятые в 2014 году, а есть старые стандарты 2008 года. Зачастую были нарушения такие, что на старый герб сверху клеят инвентаризационный номер нового года, получается фальсификация. За это полностью отвечает первый руководитель госучреждения, в котором обнаружено нарушение", - пояснил Мурат Есмагамбетов. Полковник полиции также добавил, что часто в холлах зданий висит старое изображение герба, отсутствует ночная подсветка. "Еще есть нарушения световой гаммы. То есть на бланках приказов и других документов используется черно-белые рисунки госсимволов, что тоже является нарушением", - заключил Мурат Есмагамбетов.

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