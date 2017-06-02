Kazinform: В Казахстане за этот год зафиксировано шесть случаев ненадлежащего использования госсимволов

2 июня 2017, 16:30 Комментарии

Kazinform: В текущем году в Казахстане зафиксировано шесть случаев ненадлежащего использования государственных символов. Об этом сообщил полковник полиции Мурат Есмагамбетов, выступая на научно-практической конференции "Государственные символы Республики Казахстан. 25 лет: история и практика применения", передает корреспондент МИА "Казинформ".

"В 2015 году было совершено 8 таких видов правонарушений, в 2016 году - 15 и в этом году за 5 месяцев - 6 правонарушений", - сказал Мурат Есмагамбетов. В основном к ответственности, по его словам, привлекаются руководители различных организаций.

"У нас сейчас введены стандарты, принятые в 2014 году, а есть старые стандарты 2008 года. Зачастую были нарушения такие, что на старый герб сверху клеят инвентаризационный номер нового года, получается фальсификация. За это полностью отвечает первый руководитель госучреждения, в котором обнаружено нарушение", - пояснил Мурат Есмагамбетов. Полковник полиции также добавил, что часто в холлах зданий висит старое изображение герба, отсутствует ночная подсветка. "Еще есть нарушения световой гаммы. То есть на бланках приказов и других документов используется черно-белые рисунки госсимволов, что тоже является нарушением", - заключил Мурат Есмагамбетов.