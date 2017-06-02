РИА "Новости": Физики из Австрии заставили атом "нарушить" законы Ньютона

2 июня 2017, 16:33 Комментарии

Бишкек, 2 июня /Кабар/. Ученые из Австрии и Франции заставили атомы одновременно "падать" вверх и вниз под действием силы притяжения, охладив их до почти абсолютного нуля и заставив вести себя как волны, а не частицы. По сообщению агентства РИА "Новости", материал об этом опубликовал журнал "Science" в послденме номере.

Законы Ньютона, сформулированные знаменитым английским физиком в 1687 году, описывают то, как движутся различные объекты, и как на них действуют различные силы. Одним из главных следствий является то, что объект, к которому была приложена ненулевая сила, будет двигаться в направлении ее приложения и не менять направления движения, если на него не будут действовать другие силы.

По словам Михаила Звонарева из университета Париж-Юг в Орсэ (Франция), в некоторых случаях внутри особых кристаллов и жестких структур из атомов эти законы могут нарушаться из-за того, что атомы и другие "жители" микромира могут вести себя не только как частицы, но и как волны. В таких случаях приложение силы может приводить к тому, что частицы будут двигаться не вперед, а колебаться на месте или совершать другие "невозможные" действия.

Звонарев и его коллеги выяснили, что атомы можно заставить "нарушить" законы Ньютона и без наличия особых ограничений на их перемещения в пространстве, экспериментируя с облаками атомов цезия и других металлов, охлажденных до температуры, близкой к абсолютному нулю. В таких условиях облако из атомов цезия и других щелочных металлов превращается в особую субстанцию, которую ученые называют "конденсатом Бозе-Эйнштейна". Он представляет собой необычную по своим свойствам форму материи, похожую на газ и жидкость, которая ведет себя как гигантский одиночный атом и обладает типичными "атомными" свойствами.

Как обнаружили ученые, вставка в подобное облако особого "дефектного" атома цезия, обладающего иными физическими свойствами, приводит к последствиям, необъяснимым с точки зрения ньютоновской физики.

Если этот атом подтолкнуть, то он будет не падать вниз под действием приложенной силы, а начнет "дергаться" вверх и вниз, подобно тому, как волны движутся через пространство. Это движение будет "расталкивать" другие атомы цезия внутри конденсата Бозе-Эйнштейна, что позволило физикам впервые увидеть подобное движение своими глазами.

Подобные осцилляции, как предполагают ученые, можно использовать для изучения устройств более сложных молекул и систем на квантовом уровне и раскрытия того, как квантовые свойства атомов могут влиять на поведение живых организмов и ход химических реакций.