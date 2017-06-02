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Дом Мэрилин Монро продали за 7 млн долларов

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/dom-meril...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-429733-ru.html

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2 июня 2017, 16:34       Комментарии

Бишкек, 2 июня /Кабар/. В Лос-Анджелеса в районе Брентвуд продали дом знаменитой актрисы Мэрилин Монро за 7,25 млн долларов, об этом сообщает Los Angeles Business Journal.
Особняк был построен в 1929 году, в нем располагаются четыре спальни и три ванные комнаты. Это единственный дом, принадлежавший актрисе, и именно в нём Монро скончалась в 1962 году от передозировки снотворным.
В интерьере дома после смерти актрисы сделаны лишь незначительные изменения.
Имя нового хозяина дома не разглашается.

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