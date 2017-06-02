Дом Мэрилин Монро продали за 7 млн долларов

2 июня 2017, 16:34 Комментарии

Бишкек, 2 июня /Кабар/. В Лос-Анджелеса в районе Брентвуд продали дом знаменитой актрисы Мэрилин Монро за 7,25 млн долларов, об этом сообщает Los Angeles Business Journal.

Особняк был построен в 1929 году, в нем располагаются четыре спальни и три ванные комнаты. Это единственный дом, принадлежавший актрисе, и именно в нём Монро скончалась в 1962 году от передозировки снотворным.

В интерьере дома после смерти актрисы сделаны лишь незначительные изменения.

Имя нового хозяина дома не разглашается.