Мэрия Бишкека купит мойку для общественного транспорта

2 июня 2017, 16:25 Комментарии

Водители троллейбусов будут вручную мыть свой транспорт до приобретения мойки. Об этом заявил мэр столицы Албек Ибраимов на сессии БГК 2 июня.

По его словам, до конца года количество троллейбусов увеличится до 500 штук.

"Есть вопросы по внутреннему и внешнему облику этих троллейбусов. Они должны убираться каждый день. Мы покупаем мойку в кредит. До покупки будем мыть вручную", - сказал он.

Кроме того, он рассказал о рекламных растяжках на городских транспортах.

"Депутат горкенеша сказал, что автобусы рекламируют презервативы и чаи. Рекламу чая видел, но презервативов - нет. Даже если есть реклама, то доход от нее минимальный", - сказал он.