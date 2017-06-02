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Мэрия Бишкека купит мойку для общественного транспорта

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-429732-ru.html

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Около 200 автобусов будут списаны в Бишкеке

2 июня 2017, 16:25       Комментарии

Водители троллейбусов будут вручную мыть свой транспорт до приобретения мойки. Об этом заявил мэр столицы Албек Ибраимов на сессии БГК 2 июня.
По его словам, до конца года количество троллейбусов увеличится до 500 штук.
"Есть вопросы по внутреннему и внешнему облику этих троллейбусов. Они должны убираться каждый день. Мы покупаем мойку в кредит. До покупки будем мыть вручную", - сказал он.
Кроме того, он рассказал о рекламных растяжках на городских транспортах.
"Депутат горкенеша сказал, что автобусы рекламируют презервативы и чаи. Рекламу чая видел, но презервативов - нет. Даже если есть реклама, то доход от нее минимальный", - сказал он.

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