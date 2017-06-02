Маршрутные такси в Бишкеке ездят без договоров, — депутаты БГК

2 июня 2017, 15:59 Комментарии

В Бишкеке на линии выходят 2,7 тыс. маршрутных такси, курсирующим по 121 маршрутам. Об этом на сессии Бишкекского горкенеша рассказал начальник Управления городского транспорта Болот Мамышев.

По словам чиновника, автобусы составляют 12,2% всего городского пассажирского транспорта, троллейбусы — 10,4%, маршрутки – 70,4%.

«Микроавтобусы в 2016 году перевезли 176 млн пассажиров, автобусы – 27 млн человек, троллейбусы – 23 млн пассажиров», — сказал он.

Депутат от фракции «Онугуу-Прогресс» Асель Куламбаева заявила, что маршрутные такси возят горожан без договоров. На что Мамышев ответил, что договора должны быть заключены с фирмами после конкурса.