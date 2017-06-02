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ООН выразила разочарование решением США о выходе из соглашения по климату

Источник:
http://www.vb.kg/doc/360902_oo...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-429728-ru.html

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Илон Маск покинет Белый дом, если США выйдут из соглашения по климату

2 июня 2017, 16:11       Комментарии

Решение Соединенных Штатов Америки выйти из Парижского соглашения по климату подрывает усилия международного сообщества по сокращению объема выбросов парниковых газов и обеспечению глобальной безопасности. Об этом говорится в заявлении генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, с которым от его имени выступил пресс-секретарь организации Стефан Дюжаррик.
Как подчеркивается в документе, глава ООН выразил уверенность в том, что города, штаты и частные предприятия США, а также другие государства планеты будут работать в направлении развития низкоуглеродной и устойчивой экономики.
1 июня сожаление в связи с решением США о выходе из Парижского соглашения по климату выразил Евросоюз. "Сегодня печальный день для мирового сообщества, поскольку ключевой партнер снова отстранился от борьбы с изменением климата. ЕС глубоко сожалеет об одностороннем решении администрации Трампа о выводе США из Парижского соглашения", - говорится в тексте заявления.
О выходе США из договора объявил ранее в тот же день президент Дональд Трамп на церемонии у Белого дома. По словам американского лидера, соглашение по климату невыгодно для Соединенных Штатов. При этом Трамп пояснил, что США начнут переговоры либо о повторном вступлении в Парижское соглашение, либо о заключении "новой сделки на условиях, справедливых для Соединенных Штатов, их предприятий, работников, граждан, налогоплательщиков".

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