В Чуйской области открылась обновленная Академия гольфа

2 июня 2017, 16:05 Комментарии

Бишкек, 2 июня /Айжамал Дуйшоева - Кабар/. Накануне в селе Кара-Жыгач (Чуйская область) состоялось торжественное открытие Академии гольфа. Об этом сообщили в пресс-службе государственного агентства по делам молодежи, физической культуры и спорта КР.

По ее информации, в нем приняли участие директор Госагентства Канат Аманкулов, генеральный секретарь национального олимпийского комитета КР Саламат Эргешов и президент федерации гольфа КР Алексей Конев.

Как отметил К.Аманкулов, в честь замечательного праздника ко Дню защиты детей открылась данная академия. "Благодаря президенту Федерации гольфа КР академия сегодня вновь начала свою работу в новом формате. На базе Аламединской детской специализированной спортивной школы, Госагентство предоставило две штатные единицы для тренеров по гольфу, которые будут учить детей", - сказал он.

Также К.Аманкулов добавил, что местные жители имеют возможность трудоустроиться, дети могут заниматься на базе этой школы. Со стороны Госагентства также будет оказываться поддержка спортсменам, которые будут представлять Кыргызстан по данному виду спорта на международной арене.

В свою очередь С.Эргешов отметил, что в 2016 году гольф включен в программу Олимпийских игр. Выпускники этой Академии могут участвовать на следующих Олимпийских играх в 2020 году. "Со стороны Национального олимпийского комитета КР будут созданы все условия для повышения квалификации тренеров и спортсменов", - заверил С.Эргешов.

Открытие Академии сопровождалось концертной программой и состоялись показательные выступления участников.