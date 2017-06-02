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ГУВД: 10 участников акции против вырубки деревьев находятся в отделении милиции

Источник:
http://kabar.kg/news/guvd-10-u...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-429726-ru.html

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2 июня 2017, 15:37       Комментарии

Бишкек, 2 июня /Салтанат Абдраева – Кабар/. 10 участников акции, выступающих против вырубки деревьев по улице Токтоналиева (бывшая Душанбинская), находятся в Первомайском РОВД.
По данным ГУВД столицы, они задержаны с формулировкой "за нарушение общественного порядка".
Сообщается, что собранные материалы по этому факту направлены в Первомайский районный суд для принятия решения.
Как сообщалось, сотрудники муниципального предприятия "Зеленстрой" начали вырубать деревья для расширения дороги. 2 июня жители близлежащих домов вышли на улицу с плакатами, а некоторые из них пытались стать перед техникой и остановить вырубку.
Прибывший на место акции протеста вице-мэр Бишкека Бакыт Дюшембиев сообщал, что необходимо сделать параллельную дорогу между проспектом Мира и улицей Советская, так как они сильно загружены.
Столичная мэрия ранее сообщала, что на некоторых участках улиц Бишкека планируют вырубить деревья для того, чтобы сделать там парковочные площадки или расширить проезжую часть дороги. Городские власти обещают посадить несколько тысяч новых саженцев деревьев.

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