Жээнбеков ознакомился с проведением берегоукрепительных работ в Иссык-Кульской области

2 июня 2017, 15:46 Комментарии

Бишкек, 2 июня /Кабар/. Премьер-министр Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков в рамках рабочей поездки по Иссык-Кульской области ознакомился с ходом берегоукрепительных работ на реках "Ак-Суу" и "Каракол". Об этом сообщает пресс-служба правительства.

Министр чрезвычайных ситуаций Кубатбек Боронов проинформировал, что сметная стоимость выполняемых работ по укреплению берегов реки "Ак-Суу" в селе Теплоключенка Ак-Сууйского района составляет 3,6 млн сомов.

Берегоукрепительные работы были начаты в мае 2017 года и продолжаются по настоящее время. Протяжённость дамбы составляет 98 метров. Для работ задействовано достаточное количество единиц техники. Благодаря проводимым берегоукрепительным работам 11 жилых домов будут защищены от угрозы подтопления.

На реке "Каракол" в поселке Пристань-Пржевальск работы по укреплению берегов были начаты в апреле 2017 года и также продолжаются по настоящее время и будут произведены на расстоянии 160 метров, благодаря чему 17 жилых домов будут защищены от угрозы подтопления.

Боронов проинформировал, что работы на 7 объектах в Иссык-Кульской области будут завершены в этом году.

Глава Правительства отметил, что с каждым годом увеличивается финансирование берегоукрепительных работ в стране. Осенью данные работы должны проводиться усиленно, во избежание последующих проблем весной.

В этой связи Жээнбеков поручил МЧС КР уделить пристальное внимание данному вопросу, учитывая отсутствие проблем с финансированием.

"Все мы знаем, что от проводимых берегоукрепительных, селезащитных работ зависит спокойная жизнь наших граждан, которую мы должны им обеспечить", - подчеркнул премьер-министр.