Строительство очистительного сооружения в Караколе затягивается по вине подрядчиков

2 июня 2017, 15:52 Комментарии

Бишкек, 2 июня /Кабар/. Начатое в 2014 году строительство очистительного сооружения в городе Караколе приостановлено по вине подрядчиков. Об этом представители местных властей сообщили премьер-министру Сооронбаю Жээнбекову, прибывшему для ознакомления с проектами по улучшению системы водоснабжения и очистки вод в городе.

Жээнбеков поручил Госагентству архитектуры, строительства и ЖКХ провести мониторинг по выявлению недобросовестных компаний-подрядчиков, не исполняющих в полной мере взятые на себя ранее обязательства по реализации соцпроектов.

Недобросовестные подрядчики, по словам премьера, в последующем не будут допускаться к реализации социальных и инфраструктурных проектов.

Полномочному представителю правительства в Иссык-Кульской области Узарбеку Жылкыбаеву поручено взять на особый контроль реализацию проекта по улучшению системы водоснабжения и очистки вод в городе Каракол и обеспечить завершение строительства очистительного сооружения текущим летом.