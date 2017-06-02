Доллар США: 68.1119 (+0.0434) 
Евро: 76.4692 (+0.4095) 
Золото: 40.71 $/гр (+0.08) 
Серебро: 0.55 $/гр (-0.01) 
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

В Иссык-Кульской области продолжаются берегоукрепительные работы на двух рекахВ Иссык-Кульской области продолжаются берегоукрепительные работы на двух рекахВ жилмассиве Эне-Сай горит двухэтажный дом, построенный из контейнеровВ жилмассиве Эне-Сай горит двухэтажный дом, построенный из контейнеров

Строительство очистительного сооружения в Караколе затягивается по вине подрядчиков

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/stroitel-...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-429724-ru.html

Похожие новости

"РАЖ": Надо изменить ГОСТ и ввести новые технологии строительства дорог

В 2017 году в Караколе отремонтируют внутренние дороги на 150 млн сомов

В Караколе отремонтируют дороги. На эти цели выделено 150 млн сомов

Бабанов: На строительство 1 км дороги потратили от $0,7 до 3 млн, а срок их эксплуатации всего пять лет

В Караколе отремонтируют внутренние дороги на 150 млн сомов

2 июня 2017, 15:52       Комментарии

Бишкек, 2 июня /Кабар/. Начатое в 2014 году строительство очистительного сооружения в городе Караколе приостановлено по вине подрядчиков. Об этом представители местных властей сообщили премьер-министру Сооронбаю Жээнбекову, прибывшему для ознакомления с проектами по улучшению системы водоснабжения и очистки вод в городе.
Жээнбеков поручил Госагентству архитектуры, строительства и ЖКХ провести мониторинг по выявлению недобросовестных компаний-подрядчиков, не исполняющих в полной мере взятые на себя ранее обязательства по реализации соцпроектов.
Недобросовестные подрядчики, по словам премьера, в последующем не будут допускаться к реализации социальных и инфраструктурных проектов.
Полномочному представителю правительства в Иссык-Кульской области Узарбеку Жылкыбаеву поручено взять на особый контроль реализацию проекта по улучшению системы водоснабжения и очистки вод в городе Каракол и обеспечить завершение строительства очистительного сооружения текущим летом.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум