Сапар Исаков поблагодарил Всемирный банк за поддержку проекта "Таза Коом"

2 июня 2017, 16:06 Комментарии

Бишкек, 2 июня /Кабар/. Руководитель аппарата Президента КР Сапар Исаков встретился с делегацией Всемирного банка во главе с руководителем глобальной практики информационно-коммуникационных технологий Джейн Тредвелл. Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата Президента КР.

Руководитель глобальной практики информационно-коммуникационных технологий Всемирного банка Джейн Тредвелл отметила, что Всемирный банк рад продолжить сотрудничество с Кыргызстаном не только в рамках проекта "Таза коом". "Мы выражаем ключевую приверженность продолжать оказывать поддержку и привлекать международных экспертов для выработки лучших идей и предложений по проекту и приступить к его реализации", - сказала Джейн Тредвелл.

Руководитель Аппарата Президента Сапар Исаков выразил признательность за участие в прошедшей международной конференции по программе цифровой трансформации "Таза коом", а также поблагодарил Всемирный банк за проявленный интерес и поддержку в реализации значимого для Кыргызстана национального проекта.