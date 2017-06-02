Санобработка автобусов и троллейбусов должна производиться каждый день, - глава УГТ

2 июня 2017, 15:26 Комментарии

Санитарная обработка автобусов и троллейбусов должна производиться каждый день. Об этом на сессии Бишкекского горкенеша 2 июня сообщил начальник Управления городского транспорта мэрии Болот Мамышев.

Депутат Евгения Бердникова сообщила о плохом санитарном состоянии автобусов Бишкека. "Я утром ехала в автобусе №42 - с потолка свисают куски отделки, много грязи, которые, очевидно, собиралась не день. Как происходит санобработка автобусов и троллейбусов?" - спросила она.

Б.Мамышев рассказал, что рейды по проверке санитарного состояния пассажирского транспорта производится ежедневно от 5 до 6 часов. "Если какая-то техника не соответствует санитарным нормам, она приостанавливается. Также имеются мойки, в ближайшее время появится еще одна мойка. У нас, к тому же, ежеквартально совместно с Санэпидемстанцией проводятся рейды", - сказал он.