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В Иссык-Кульской области продолжаются берегоукрепительные работы на двух реках

 

Фотографии: akipress.kg

             

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-429720-ru.html

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2 июня 2017, 15:55       Комментарии

Премьер-министр Сооронбай Жээнбеков 2 июня в рамках рабочей поездки по Иссык-Кульской области ознакомился с ходом берегоукрепительных работ на реках Ак-Суу и Каракол. Об этом сообщает пресс-служба Аппарата правительства.
Министр чрезвычайных ситуаций Кубатбек Боронов проинформировал, что сметная стоимость выполняемых работ по укреплению берегов реки Ак-Суу в селе Теплоключенка Ак-Сууйского района составляет 3,6 млн сомов.
Берегоукрепительные работы были начаты в мае 2017 года и продолжаются по настоящее время. Протяженность дамбы составляет 98 метров. Для работ задействовано достаточное количество единиц техники. Благодаря проводимым берегоукрепительным работам 11 жилых домов будут защищены от угрозы подтопления.
На реке Каракол в поселке Пристань-Пржевальск города Каракол работы по укреплению берегов были начаты в апреле 2017 года и также продолжаются по настоящее время и будут произведены на расстоянии 160 метров, благодаря чему 17 жилых домов будут защищены от угрозы подтопления.
К.Боронов проинформировал, что работы на 7 объектах в Иссык-Кульской области будут завершены в этом году.
Глава правительства отметил, что с каждым годом увеличивается финансирование берегоукрепительных работ в стране. Осенью данные работы должны проводиться усиленно, во избежание последующих проблем весной.
В этой связи С.Жээнбеков поручил МЧС уделить пристальное внимание данному вопросу, учитывая отсутствие проблем с финансированием.
В ходе поездки С.Жээнбеков также ознакомился с проектом по улучшению системы водоснабжения и очистки вод в городе Каракол.
Главу правительства проинформировали, что строительство очистительного сооружения было начато в 2014 году и приостановилось по вине подрядчиков.
Премьер-министр поручил Государственному агентству архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства провести мониторинг по выявлению недобросовестных компаний-подрядчиков, не исполняющих в полной мере взятые на себя ранее обязательства по реализации социальных проектов.
По результатам данного мониторинга, недобросовестные подрядчики в последующем не будут допускаться к реализации социальных и инфраструктурных проектов.
Полномочному представителю правительства в Иссык-Кульской области Узарбеку Жылкыбаеву поручено взять на особый контроль реализацию проекта по улучшению системы водоснабжения и очистки вод в городе Каракол и обеспечить завершение строительства очистительного сооружения текущим летом.

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