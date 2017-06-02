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Абдыкалыков: возможны аварии на теплосетях Бишкека

Источник:
https://ru.sputnik.kg/Radio/20...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-429719-ru.html

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2 июня 2017, 15:41       Комментарии

По его словам, на балансе ОАО находится 430 километров магистральных и разводящих сетей. На сегодня 77 процентов изношены, их срок эксплуатации превышает положенные 25 лет, рассказал Абдыкалыков Sputnik Кыргызстан.
"Это ведет к снижению надежности теплоснабжения, возможны аварии, причем круглый год, особенно они опасны в отопительный сезон. В случае аварии на магистральной сети без тепла могут остаться несколько тысяч человек", - сообщил гендиректор.
Он добавил, что существующие тарифы позволяют ремонтировать не более шести километров сетей в год при необходимых 20.
В августе 2015 года прорвало водопроводную трубу в районе пересечения улиц Ахунбаева и Тыныстанова. Высота струи могла достичь крыши шестиэтажного дома. Ущерб составил около 300 тысяч долларов.

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