В Москве задержаны 18 боевиков ИГИЛ, готовивших теракты, среди них есть кыргызстанцы

2 июня 2017, 15:19 Комментарии

В Москве сотрудники ФСБ задержали 18 боевиков ИГИЛ, которые готовили теракты в метро и ресторане. В квартире на Новопеределкинской улице поймали четырех человек с самодельным взрывным устройством, пишут российские СМИ.

В соседних домах на Шолоховской и Новоорловской улицах выявлены "минибазы ИГИЛ". Все квартиры, которые занимали задержанные, просматривались из окон друг друга. Таким образом группы экстремистов могли огнем из автоматов либо сорвать штурм, либо вовремя скрыться.

В доме на улице Новоорловской бойцы ФСБ задержали 12 человек. Помимо СВУ, замаскированного под кофемолку, в квартире нашли АКМ и 60 патронов к нему, две гранаты РГД-5 и штык-нож. Большинство задержанных — граждане Узбекистана и Кыргызстана, но несколько были уроженцами России.

Квартиру на Шолоховской занимали двое граждан РФ. У них найдены автомат АКМ с двумя полными магазинами и две гранаты Ф-1. Самое интересное, что квартира никому не принадлежала. Оперативники не смогли найти никаких данных о ее владельце. Единственное, что обнаружили сотрудники полиции, что в квартире зарегистрировано двое детей.

У задержанных нашли форму сотрудников московского метро.