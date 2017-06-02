Доллар США: 68.1119 (+0.0434) 
Евро: 76.4692 (+0.4095) 
Золото: 40.71 $/гр (+0.08) 
Серебро: 0.55 $/гр (-0.01) 
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

"РАЖ": Надо изменить ГОСТ и ввести новые технологии строительства дорог"РАЖ": Надо изменить ГОСТ и ввести новые технологии строительства дорогВ 2017 году в Караколе отремонтируют внутренние дороги на 150 млн сомовВ 2017 году в Караколе отремонтируют внутренние дороги на 150 млн сомов

В Москве задержаны 18 боевиков ИГИЛ, готовивших теракты, среди них есть кыргызстанцы

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/06/v-mosk...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-429718-ru.html

Похожие новости

В Москве-реке утонул 25-летний кыргызстанец

ФСБ в Москве задержала боевиков ИГИЛ. Среди них есть и граждане Кыргызстана

Задержанных на Токтоналиева активистов обвиняют в перекрытии дорог и неподчинении (видео)

В Кыргызстане стартовала III Международная танцевальная олимпиада Центральной Азии

Задержание жителей, выступающих против вырубки деревьев в Бишкеке (видео)

2 июня 2017, 15:19       Комментарии

В Москве сотрудники ФСБ задержали 18 боевиков ИГИЛ, которые готовили теракты в метро и ресторане. В квартире на Новопеределкинской улице поймали четырех человек с самодельным взрывным устройством, пишут российские СМИ.
В соседних домах на Шолоховской и Новоорловской улицах выявлены "минибазы ИГИЛ". Все квартиры, которые занимали задержанные, просматривались из окон друг друга. Таким образом группы экстремистов могли огнем из автоматов либо сорвать штурм, либо вовремя скрыться.
В доме на улице Новоорловской бойцы ФСБ задержали 12 человек. Помимо СВУ, замаскированного под кофемолку, в квартире нашли АКМ и 60 патронов к нему, две гранаты РГД-5 и штык-нож. Большинство задержанных — граждане Узбекистана и Кыргызстана, но несколько были уроженцами России.
Квартиру на Шолоховской занимали двое граждан РФ. У них найдены автомат АКМ с двумя полными магазинами и две гранаты Ф-1. Самое интересное, что квартира никому не принадлежала. Оперативники не смогли найти никаких данных о ее владельце. Единственное, что обнаружили сотрудники полиции, что в квартире зарегистрировано двое детей.
У задержанных нашли форму сотрудников московского метро.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум