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Депутат БГК: Вырубка деревьев по улице Токтоналиева началась без нашего ведома

Источник:
http://knews.kg/2017/06/deputa...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-429717-ru.html

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2 июня 2017, 15:25       Комментарии

В настоящее время по улице Токтоналиева в городе Бишкеке идет вырубка деревьев. Местные жители пытаются остановить сотрудников "Зеленстроя". Как сообщается, всего планируется вырубка 143 деревьев для расширения автодороги до 4 полос.
На место вырубки зеленых насаждений, чтобы разрешить конфликт с жителями, приехал депутат Бишкекского городского кенеша Базарбек Абдраев. Он заявил, что вырубка деревьев началась раньше положенного срока и без ведома депутатов.
"На профильной комиссии депутаты решили, что вопрос по вырубке будет решаться в субботу. Мы планировали приехать утром и поговорить с местными жителями, представить им проект данной улицы. Я не знаю, почему работы начались сегодня без предупреждения", – сказал Абдраев.
Местные жители словам депутата не верят. Они возмущены тем, что сруб насаждений начался без предупреждения и обсуждения. Им пришлось в прямом смысле защищать деревья, закрывая их собой.
"Когда я узнала, что рубят деревья, то побежала и обняла дерево. Милиция не стала церемониться,  сотрудники правоохранительных органов отшвырнули меня. Да так сильно, что я отлетела в арык и повредила ногу. Скажите, кому мне жаловаться (жительница обратилась к депутату)? Другой женщине вообще стало плохо, нам пришлось вызвать ей скорую, она сейчас находится в больнице. Мы хотим, чтобы все узнали, как у нас власть борется с народом и идет против нашего мнения, не учитывая его, как будто у нас нет прав", – заявила местная жительница.
Народный избранник попытался успокоить жителей, пояснив, что на озеленение улиц, которые подвергнуться расширению, выделен 51 млн сомов.
"Вместо срубленных 143 деревьев мы посадим 285 новых", – подчеркнул он.
Но местные жители непреклонны: они намерены обращаться к китайскому правительству и просить их отозвать грант на реконструкцию автодорог.
"Нам  не нужны другие деревья, мы требуем прекратить вырубку. Если нас не слышит наше правительство, мы обратимся к китайцам. Пусть отзовут грант. Мы против того, чтобы из улицы Токтоналиева сделали 4-полосную автодорогу. У нас спальный район, мы хотим дышать чистым воздухом, а не выхлопными газами", – заключила горожанка.

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