Около 200 автобусов будут списаны в Бишкеке

2 июня 2017, 15:33 Комментарии

В Бишкеке всего 165 автобусов в технически исправном состоянии обслуживают город. Об этом на сессии Бишкекского горкенеша рассказал начальник Управления городского транспорта Болот Мамышев.

По его словам, в троллейбусном парке Бишкека имеется 149 троллейбусов.

«По 9 маршрутам ежедневно выезжают 104 троллейбуса. Проектная мощность троллейбусных электросетей, которая составляет 210 км, позволяет обслуживать до 180 троллейбусов. В настоящее время из-за нехватки транспортных средств сети загружены не полностью», — сказал он.

Также глава УГТ добавил, что ежедневно в Бишкеке выезжают 109 автобусов по 11 маршрутам. 192 автобуса подготовлены к списанию.