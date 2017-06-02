Доллар США: 68.1119 (+0.0434) 
Евро: 76.4692 (+0.4095) 
Золото: 40.71 $/гр (+0.08) 
Серебро: 0.55 $/гр (-0.01) 
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

ГУВД: 10 участников акции против вырубки деревьев находятся в отделении милицииГУВД: 10 участников акции против вырубки деревьев находятся в отделении милицииСанобработка автобусов и троллейбусов должна производиться каждый день, - глава УГТСанобработка автобусов и троллейбусов должна производиться каждый день, - глава УГТ

Около 200 автобусов будут списаны в Бишкеке

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/06/okolo-...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-429716-ru.html

Похожие новости

Мэрия Бишкека купит мойку для общественного транспорта

Реконструкция дороги Бишкек - Кара-Балта начнется в августе

Маршрутные такси в Бишкеке ездят без договоров, — депутаты БГК

История о том, как бишкекчане помогли Эрмеку. И кто еще хочет ему помочь?

Абдыкалыков: возможны аварии на теплосетях Бишкека

2 июня 2017, 15:33       Комментарии

В Бишкеке всего 165 автобусов в технически исправном состоянии обслуживают город. Об этом на сессии Бишкекского горкенеша рассказал начальник Управления городского транспорта Болот Мамышев.
По его словам, в троллейбусном парке Бишкека имеется 149 троллейбусов.
«По 9 маршрутам ежедневно выезжают 104  троллейбуса. Проектная мощность троллейбусных электросетей, которая составляет 210 км, позволяет обслуживать до 180 троллейбусов. В настоящее время из-за нехватки транспортных средств сети загружены не полностью», — сказал он.
Также глава УГТ добавил, что ежедневно в Бишкеке выезжают 109 автобусов по 11 маршрутам. 192 автобуса подготовлены к списанию.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум