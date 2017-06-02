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Бабанов: На строительство 1 км дороги потратили от $0,7 до 3 млн, а срок их эксплуатации всего пять лет

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/babanov-n...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-429714-ru.html

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2 июня 2017, 14:49       Комментарии

Бишкек, 2 июня /Кабар/. За последние пять лет в Кыргызстане отремонтировано 1200 км автодороги на сумму более 1,2 млрд долларов. Получается для строительства 1 км дороги потрачено от 700 тысяч до 3 млн долларов, а срок эксплуатации составляет пять лет. Об этом депутат Омурбек Бабанов сказал на заседании фракции "Республика-Ата-Журт", где обсуждали вопросы качества строительства и реконструкции дорог.
"В западных странах одним из главных критериев при строительстве дорог является срок эксплуатации, в среднем это составляет 30 лет", - приводит слова Бабанова пресс-служба парламента.
По его словам, для повышения срока эксплуатации необходимо использовать новые технологии. Он представил сравнительные расчеты "дорожных расходов" в Кыргызстане, Беларуси и Германии.
Депутат также предложил использовать современную технологию строительства дороги, где нижний слой должен быть монолитным.
Указав на эффективное использование денег, направленных на строительство и ремонт дорог, депутат призвал учитывать климат и факторы горной местности.
Информацию по строительству и ремонту представил замминистра транспорта и дорог Азимкан Жусубалиев. Он рассказал о реконструкции отдельных участков дорог в городах Бишкек, Кара-Балта, Балыкчи, а также строительства мостов в Нарынской и Ошской областях.
По словам чиновника, в 2017 году планируется покрыть асфальтом от 43 до 75,5 км участка дороги Тамчы – Чолпон-Ата и от 81,2 до 85 км участка дороги Чолпон-Ата – Бактуу-Долоноту.

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