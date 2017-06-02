В 2017 году в Караколе отремонтируют внутренние дороги на 150 млн сомов

2 июня 2017, 15:12 Комментарии

Бишкек, 2 июня /Кабар/. В 2017 году в городе Каракол будет выполнена работа по капитальному ремонту более 5 километров внутренних дорог, улучшению придорожной инфраструктуры и системы освещения вдоль улиц на 150 млн. сомов. Из них 90 млн. сомов будут выделены из республиканского бюджета и 60 млн. сомов - из Иссык-Кульского фонда развития. Об этом стало известно сегодня, 2 июня, во время ознакомления Премьер-министра Кыргызской Республики Сооронбая Жээнбекова с состоянием внутренних дорог города Каракол в рамках рабочей поездки по Иссык-Кульской области.

Министр транспорта и дорог Жамшитбек Калилов проинформировал, что протяжённость ремонтируемой улицы Токтогула составляет 1,6 км. Улица находится на балансе мэрии города Каракол, но из-за отсутствия финансовых средств строительством, согласно ранее данному поручению Премьер-министра Сооронбая Жээнбекова, займётся Министерство транспорта и дорог.

Жамшитбек Калилов отметил, что в связи с хорошими погодными условиями, строительные работы займут не более одного месяца.

"Мы сохраним все зеленые насаждения и обязательно учтем строительство тротуаров и арыков. Также будут проведены работы по переносу линии электропередач", - сообщил министр.

В ходе ознакомления с состоянием улицы Кадыр аке, полномочный представитель Правительства в Иссык-Кульской области Узарбек Жылкыбаев проинформировал, что данная улица протяженностью в 4 км также будет отремонтирована.

После подготовки и утверждения проекта, будет объявлен тендер. Необходимые финансовые средства будут выделены Иссык-Кульским фондом развития.

Узарбек Жылкыбаев отметил, что ремонт данной дороги крайне важен, так как здесь проходит основной туристический поток.

Глава Правительства, осмотрев данные улицы, поручил Министерству транспорта и дорог взять на жесткий контроль ход строительства и реконструкции внутренних дорог города Каракол и обеспечить их качественное завершение, во избежание нареканий со стороны общества.

Глава Правительства вновь напомнил, что накануне ознакомился с германской технологией укладки полимер-щебеночно-мастичной асфальтобетонной смеси на одной из улиц в городе Бишкек. Использование данной технологии позволит существенно улучшить прочность дорог на 1,5 раза и увеличить срок их эксплуатации на 1,6 раза. В этой связи Сооронбай Жээнбеков вновь поручил министру транспорта и дорог Жамшитбеку Калилову в дальнейшем широко применять данную технологию при ведении дорожно-строительных работ в стране.

Сооронбай Жээнбеков отметил, что Правительством выделяется достаточно средств на проекты по развитию дорожной инфраструктуры страны.

"По всей республике идут работы по асфальтированию дорог. На сегодня есть все возможности, как финансовые, так и технические. Качественное проведение всех соответствующих работ находится под особым контролем", - подчеркнул Сооронбай Жээнбеков.

Глава Правительства напомнил, что только в этом году на ремонт и строительство внутренних дорог страны выделено 750 млн сомов.