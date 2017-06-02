192 автобуса подготовлены к списанию, - глава Управления городского транспорта Бишкека

2 июня 2017, 15:01 Комментарии

В троллейбусном парке Бишкека имеется 149 троллейбусов. Об этом 2 июня на сессии Бишкекского горкенеша рассказал начальник Управления городского транспорта Болот Мамышев. По его словам, по 9 маршрутам ежедневно выезжают 104 троллейбуса. "Проектная мощность троллейбусных электросетей, которая составляет 210 км, позволяет обслуживать до 180 троллейбусов. В настоящее время из-за нехватки транспортных средств, сети загружены не полностью", - сказала он.

Также Болот Мамышев отметил, что 165 автобусов в технически исправном состоянии обслуживают город. "Ежедневно в Бишкеке выезжают 109 автобусов по 11 маршрутам. 192 автобуса подготовлены к списанию", - сказал он.

По маршрутным такси глава управления уточнил, что по 121 городским маршрутам задействованы 2,7 тыс. микроавтобусов.

Автобусы составляют 12,2% всего городского пассажирского транспорта, троллейбусы - 10,4%, маршрутки - 70,4%.

Микроавтобусы в 2016 году перевезли 176 млн пассажиров, автобусы - 27 млн пассажиров, троллейбусы - 23 млн пассажиров.