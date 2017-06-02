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Управление городского транспорта за 5 лет не составило ни одного договора с частными фирмами-перевозчиками, - депутат БГК

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-429711-ru.html

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Депутат БГК: Вырубка деревьев по улице Токтоналиева началась без нашего ведома

2 июня 2017, 15:19       Комментарии

Так как маршрутные такси перевозят 80% пассажиров в Бишкеке, Управление городского транспорта должно было максимально уделить внимание на это. Об этом 2 июня на сессии Бишкекского горкенеша заявила депутат Асель Куламбаева.
Она обратилась к начальнику УГТ мэрии Бишкека Болоту Мамышеву: "На протяжении 5 лет между частными фирмами по перевозкам пассажиров и Управлением городского транспорта не было заключено ни одного договора".
"Эти фирмы не оказывают услугу УГТ Бишкека. Вы говорите, что не имеете права проводить конкурс, но у меня есть документ, который снимает запрет для проведения конкурса. Сейчас маршрутки ездят без договоров, они не несут юридической ответственности и ведут себя вседозволенно", - сказала она, добавив, что за 4 месяца 2017 года произошло в 3 раза больше ДТП, чем в 2016 году.
Глава управления Б.Мамышев отметил, что договора должны быть заключены с фирмами после конкурса. "28 октября мы внесли предложение о формировании комиссии для проведения конкурса. Распоряжение выйдет - мы проведем конкурс", - сказал он.

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