Управление городского транспорта за 5 лет не составило ни одного договора с частными фирмами-перевозчиками, - депутат БГК

2 июня 2017, 15:19 Комментарии

Так как маршрутные такси перевозят 80% пассажиров в Бишкеке, Управление городского транспорта должно было максимально уделить внимание на это. Об этом 2 июня на сессии Бишкекского горкенеша заявила депутат Асель Куламбаева.

Она обратилась к начальнику УГТ мэрии Бишкека Болоту Мамышеву: "На протяжении 5 лет между частными фирмами по перевозкам пассажиров и Управлением городского транспорта не было заключено ни одного договора".

"Эти фирмы не оказывают услугу УГТ Бишкека. Вы говорите, что не имеете права проводить конкурс, но у меня есть документ, который снимает запрет для проведения конкурса. Сейчас маршрутки ездят без договоров, они не несут юридической ответственности и ведут себя вседозволенно", - сказала она, добавив, что за 4 месяца 2017 года произошло в 3 раза больше ДТП, чем в 2016 году.

Глава управления Б.Мамышев отметил, что договора должны быть заключены с фирмами после конкурса. "28 октября мы внесли предложение о формировании комиссии для проведения конкурса. Распоряжение выйдет - мы проведем конкурс", - сказал он.