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Задержанных на Токтоналиева активистов обвиняют в перекрытии дорог и неподчинении (видео)

Источник:
http://knews.kg/2017/06/zaderz...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-429709-ru.html

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2 июня 2017, 15:10       Комментарии

Активистов, задержанных сегодня, 2 июня, в Бишкеке обвиняют в перекрытии дорог и неподчинении законным требованиям властей. В данный момент задержанных везут в суд. Об этом K-News сообщили в ГУВД Бишкека.
В числе задержанных – эколог Дмитрий Ветошкин, а также глава фонда «Городские инициативы» Раушана Саркеева.
Меж тем, в мэрии Бишкека сообщают, что не намерены прекращать работы по вырубке деревьев.
"Нам необходимо продолжать строительные работы, следовательно, останавливать процесс будет нелогично. Накануне вечером было принято соответствующее решение", — прокомментировал K-News вице-мэр Бишкека Бакыт Дюшембиев.

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