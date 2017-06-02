Задержанных на Токтоналиева активистов обвиняют в перекрытии дорог и неподчинении (видео)

2 июня 2017, 15:10 Комментарии

Активистов, задержанных сегодня, 2 июня, в Бишкеке обвиняют в перекрытии дорог и неподчинении законным требованиям властей. В данный момент задержанных везут в суд. Об этом K-News сообщили в ГУВД Бишкека.

В числе задержанных – эколог Дмитрий Ветошкин, а также глава фонда «Городские инициативы» Раушана Саркеева.

Меж тем, в мэрии Бишкека сообщают, что не намерены прекращать работы по вырубке деревьев.

"Нам необходимо продолжать строительные работы, следовательно, останавливать процесс будет нелогично. Накануне вечером было принято соответствующее решение", — прокомментировал K-News вице-мэр Бишкека Бакыт Дюшембиев.