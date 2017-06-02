В Кыргызстане стартовала III Международная танцевальная олимпиада Центральной Азии

2 июня 2017, 15:06 Комментарии

Бишкек, 2 июня /Айжамал Дуйшоева - Кабар/. В Бишкеке сегодня стартовала III Международная танцевальная олимпиада Центральной Азии (МТОЦО-2017). Об этом сегодня на пресс-конференции сообщили организаторы.

По словам президента Союза чир спорта КР, президента Союза роупскиппинга и джампроуп КР Татьяны Кузнецовой, соревнования пройдут по всем танцевальным дисциплинам, включая народные, классические, эстрадные, восточные танцы, модерн, контемпорари направления, болливуд и другие, прописанные в положении.

Также она отметили, что на олимпиаде будут участвовать танцоры из Кыргызстана, Казахстана, Таджикистана, Узбекистана.

В свою очередь президент общероссийской танцевальной организации, президент союза спорта России Андрей Кокоулин отметил, что новые виды танцевального вида спорта очень быстрыми темпами развиваются в Кыргызстане. "Такие спортивные направления, как роуп скиппинг, спортивные мажоретки, были совершенно неизвестны, а сегодня есть рост, мастерство участников растет и самое главное - есть тренерский состав", - сказал он и пожелал всем спортсменам удачи.

Как отметила президент федерации спортивных мажореток и батон твирлинга КР Оксана Поляничко, уже с большим успехом проводятся соревнования, и существует тренерский и судейский состав, который обучается ежемесячно.

Кроме этого о популярности нового вида спорта рассказал заместитель председателя исполкома Союза чир спорта и черлидинга России, чемпион России по спортивным скакалкам Рустам Бактыбеков. "Я очень рад, что новый вид танцев для Кыргызстана стал популярным всего за 6 месяцев", - сказал он и поблагодарил родителей спортсменов.

Оценивать участников будет международное жюри, состоящее из международных судей IDO, квалифицированных судий КР, прошедших семинары по судейству и сдавшие экзамены по танцевальному направлению и спортивному направлению стран зарубежья.

Организаторами являются федерация современного эстрадного танца КР в лице президента Оксаны Поляничко и Кыргызская федерация спортивного искусства контемпорари и модерна в лице президента Татьяна Кузнецовой, а также федерация спортивных мажореток и батон твирлинга КР, союз чир спорта КР, союз роуп скиппинга и джамп роуп КР при поддержки управления физической культуры и спорта мэрии Бишкека, при поддержке Минкультуры КР.