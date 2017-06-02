ГТС поддержала своих подопечных в День защиты детей

2 июня 2017, 14:51 Комментарии

Бишкек, 2 июня /Кабар/. В честь празднования 1 июня Дня защиты детей Государственная таможенная служба при Правительстве Кыргызской Республики поздравила и оказала материальную помощь своим подопечным из детских домов и школ-интернатов по всей республике.

Центральный аппарат ГТС оказал материальную помощь детскому дому "Светлый путь" и детям ОО "Реабилитационный Центр "Оберег"" в виде подарков на общую сумму 40 000 сом.

Сотрудниками Железнодорожной таможни "Северная" и таможни "Манас" оказана материальная помощь в виде подушек в количестве 200 штук на общую сумму 30 000 сомов Сокулукской специальной школе-интернат для детей с тяжелыми нарушениями речи. Также по просьбе администрации школы-интерната таможня "Манас" и ЖДТ "Северная" осуществляют сбор средств на приобретение линолеума, который в самое ближайшее время будет передан по назначению.

Сотрудниками Восточной таможни оказана материальная помощь ОФ "Прав защиты детей сирот" в размере 3000 сом, лицей-интернату У.Асанова Нарынской области в размере 5000 сом, ОО "Баястан" по проекту "Поддержка детей с ограниченными возможностями" в размере 3000 сом, а также инвалиду 1 группы А.Э. в размере 5000 сом. Помимо этого детям передали продукты питания и мыломоющие средства.

Сотрудники Центральной таможни оказали материальную помощь детям – воспитанникам детских домов, входящих в ОФ "Прав защиты детей сирот" в виде путевок на Иссык-Куль на общую сумму 80 000 сом.

Сотрудники Центра обеспечения оказали материальную помощь инвалиду 1 группы А. Э. в размере 6000 сом.

Сотрудники оперативной таможни "Юг" оказали материальную помощь Детскому дому "Алтын уя" в размере 10 000 сом и Детскому дому "Боорукердик" в размере 5 000 сом, помимо этого, детям были вручены подарки и продукты.

Сотрудники таможни Джалал-Абад оказали материальную помощь детям Специальной общеобразовательной школы-интерната имени Жумабека Ниязова в Ноокенском районе Джалал-Абадской области в сумме 10000 сомов.

Сотрудники таможни "Ош" оказали материальную помощь "Специализированной образовательной школе-интернату для слепых и слабовидящих детей г.Ош", дому-интернату "Боорукердик" г.Ош по 10 000 сом, а также в соответствии с запросом ОФ "Прав защиты детей сирот" КР об оказании помощи на приобретение весенней обуви, оказана материальная помощь в размере 10 000 сом.

Сотрудники таможни Баткен поздравили воспитанников "Уч-Коргонского детского дома для детей сирот и детей, оставшихся без попечителей" Кадамжайского района Баткенской области с международным днем защиты детей, и оказали материальную помощь в виде стиральной машины, пылесоса, мясорубки, мантышницы и сладостей на общую сумму 15 000 сом.

Помощь была оказана из добровольных финансовых средств личного состава Государственной таможенной службы при Правительстве КР.