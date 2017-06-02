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ГРС ежегодно наносит ущерб в 340 млн сомов при закупке документов госзначения, - депутат

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-429703-ru.html

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СДПК поручила правительству создать госпредприятие по изготовлению документов госзначения

2 июня 2017, 14:40       Комментарии

Депутат Жогорку Кенеша Рыскелди Момбеков заявил, что Государственная регистрационная служба ежегодно наносит ущерб в 340 млн сомов при закупке документов государственного значения. Об этом он сказал 2 июня на заседании фракции СДПК.
По его словам, ГРС сообщает, что паспорта изготавливает компания "Де ля Ру", находящаяся в Англии, но это не так.
"Паспорта изготавливаются в Кении, купюры там же. 104 из 350 документов изготавливаются в столице. Рабочая группа, которую я возглавляю, проанализировала их. При проведении тендеров на закупку документов устанавливаются цены, превышающие их реальную стоимость", - сказал парламентарий.
Он рассказал, что ГРС на 7 лет заключила договор с ОсОО "Атлас крипт" на поставку бланков документов госзначения. По данным депутата, бланк водительского удостоверения поставляется за 7,5 евро, в то время как реальная стоимость не превышает 4 евро, разница в месяц - 105 млн евро; бланк временных водительских прав стоит около 1 евро, разница - 90 тыс. евро; разница от поставки техпаспортов и техталонов составляет 1,7 млн евро и 300 млн евро соответственно.
"То есть в год ущерб составляет 4 млн 845 тыс. Евро или 340 млн сомов. Техпаспорт, который изготавливается за 12 евро, "Учкун" может выпускать за 80 сомов", - заявил Р.Момбеков.

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