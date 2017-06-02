Избиение парня милиционерами: прокуратура Бишкека возобновила дело

2 июня 2017, 14:42 Комментарии

БИШКЕК, 2 июн - Sputnik. Дело об избиении молодого человека милиционерами в Бишкеке возобновили, сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры КР.

29 января этого года у входа в кафе на пересечении улицы Токтогула и проспекта Манаса 21-летнего парня избили два сотрудника милиции. Пострадавший был госпитализирован в тяжелом состоянии.

10 мая стало известно, что дело об избиении закрыли. Пресс-служба сообщила, что молодой человек отказался поддержать частно-публичное обвинение по уголовному делу и участвовать в следственных действиях. Прокуратура столицы отменила это решение и поручила расследование ГУВД Бишкека.

Отец пострадавшего сообщил корреспонденту Sputnik Кыргызстан, что ни он, ни его сын о возобновлении дела не знают и по-прежнему не имеют никаких претензий к подозреваемым.