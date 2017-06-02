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Избиение парня милиционерами: прокуратура Бишкека возобновила дело

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/incident...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-429702-ru.html

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Мэр Бишкека обратится в ГУВД с просьбой освободить задержанных в ходе пикета на ул. Токтоналиева

2 июня 2017, 14:42       Комментарии

БИШКЕК, 2 июн - Sputnik. Дело об избиении молодого человека милиционерами в Бишкеке возобновили, сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры КР.
29 января этого года у входа в кафе на пересечении улицы Токтогула и проспекта Манаса 21-летнего парня избили два сотрудника милиции. Пострадавший был госпитализирован в тяжелом состоянии.
10 мая стало известно, что дело об избиении закрыли. Пресс-служба сообщила, что молодой человек отказался поддержать частно-публичное обвинение по уголовному делу и участвовать в следственных действиях. Прокуратура столицы отменила это решение и поручила расследование ГУВД Бишкека.
Отец пострадавшего сообщил корреспонденту Sputnik Кыргызстан, что ни он, ни его сын о возобновлении дела не знают и по-прежнему не имеют никаких претензий к подозреваемым.

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